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Le rubano la borsa, poi provano a prelevare con la sua carta: arrestate

È accaduto nel parcheggio del supermercato Rossetto di Montichiari: due complici hanno distratto la vittima, una terza è scappata con la borsetta. Fermate dalla Polizia locale allo sportello del bancomat, sono state rimesse in libertà dopo la convalida dell’arresto
Luca Chiarini

Luca Chiarini

Giornalista

Il parcheggio del Rossetto di Montichiari (da Maps)
Il parcheggio del Rossetto di Montichiari (da Maps)

L’hanno avvicinata nel parcheggio del supermercato Rossetto di Montichiari, mentre scaricava la spesa dal carrello, lo scorso sabato. Due donne l’hanno distratta con un pretesto, consentendo a una terza complice di infilarsi nella macchina della vittima dalla portiera, e di rubarle la borsetta.

Tutte e tre sono scappate a bordo di una Jeep, fermandosi a un vicino sportello del bancomat nel tentativo di prelevare 2.100 euro in contanti con la carta di credito della quale erano appena entrate in possesso.

L’intervento

Il tentativo, però, non è andato a buon fine. Subito dopo aver subito il furto, la donna ha iniziato a urlare, chiedendo aiuto ai passanti. Nelle vicinanze si trovava una pattuglia della Polizia locale di Montichiari, che ha intercettato le tre malviventi proprio mentre stavano cercando di prelevare i contanti: si tratta di un’argentina, una peruviana e una colombiana, tutte irregolari sul territorio nazionale, due nate nel 1995 e una nel 1998.

Sono state arrestate in flagranza per furto aggravato e tentato indebito utilizzo della carta di credito. Nella borsa, recuperata e restituita alla proprietaria, c’erano anche 205 euro in contanti, un cellulare e gli effetti personali della vittima. L’arresto è stato convalidato questa mattina dal Tribunale di Brescia che, in assenza di precedenti, ha rimesso in libertà le tre donne.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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furtoborsaprelievobancomatRossettosupermercatoMontichiari
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