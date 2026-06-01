Le rubano la borsa, poi provano a prelevare con la sua carta: arrestate

Tutte e tre sono scappate a bordo di una Jeep, fermandosi a un vicino sportello del bancomat nel tentativo di prelevare 2.100 euro in contanti con la carta di credito della quale erano appena entrate in possesso.

L’intervento

Il tentativo, però, non è andato a buon fine. Subito dopo aver subito il furto, la donna ha iniziato a urlare, chiedendo aiuto ai passanti. Nelle vicinanze si trovava una pattuglia della Polizia locale di Montichiari, che ha intercettato le tre malviventi proprio mentre stavano cercando di prelevare i contanti: si tratta di un’argentina, una peruviana e una colombiana, tutte irregolari sul territorio nazionale, due nate nel 1995 e una nel 1998.

Sono state arrestate in flagranza per furto aggravato e tentato indebito utilizzo della carta di credito. Nella borsa, recuperata e restituita alla proprietaria, c’erano anche 205 euro in contanti, un cellulare e gli effetti personali della vittima. L’arresto è stato convalidato questa mattina dal Tribunale di Brescia che, in assenza di precedenti, ha rimesso in libertà le tre donne.