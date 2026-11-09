Furto all’ossario di San Martino a Desenzano: sparite le targhe ai caduti

Hanno portato via tutte le placche, anche quella che ricordava perché quel monumento fosse lì: «Ai suoi prodi morti combattendo il 24 giugno 1859». Lungo il viale dell’Ossario di San Martino, a Desenzano, i ladri hanno spogliato il memoriale della Brigata Piemonte. È successo nella notte dopo la cerimonia del 4 Novembre alla Torre: poche ore prima il tributo ai caduti, poi il furto del metallo che ne custodiva il ricordo.
A segnalare l’accaduto è la Società Solferino e San Martino. Dal monumento sono state asportate tutte le placche metalliche: un danno che lascia l’amaro in bocca, prima ancora di conoscerne il costo. Perché per portarle via si è dovuto mettere mano a una dedica ai morti, trattarla come una cosa qualsiasi, qualcosa da prendere.
Ricordo
Il memoriale ricorda i reggimenti 3° e 4° della Brigata Piemonte, impegnata il 24 giugno 1859 nei combattimenti tra Madonna della Scoperta e Pozzolengo. La dedica oggi sottratta è documentata anche in una fotografia conservata nell’archivio online della Biblioteca Salaborsa di Bologna. Quelle parole spiegavano a chiunque passasse per il viale chi fossero gli uomini ricordati dal monumento e perché meritassero una sosta.
È uno dei cippi e monumenti che accompagnano il percorso verso l’Ossario, dove sono custoditi i resti dei soldati di entrambi gli schieramenti, senza distinzione di nazionalità. Qui il rispetto per i morti ha superato persino le divisioni della battaglia. Non è bastato a fermare chi voleva portarsi via le placche.
Domani, 10 novembre, sarà presentata denuncia ai carabinieri. La Società Solferino e San Martino annuncia inoltre il potenziamento dei sistemi di sorveglianza.