Furto nella sede del Cellatica calcio, l’appello: «Restituite il materiale»

L’intrusione è avvenuta nella notte tra sabato e domenica: i responsabili hanno forzato e danneggiato la porta d’ingresso e quella della segreteria, mettendo a soqquadro alcuni locali e portando via materiale della società

Federico Bernardelli Curuz 29 novembre 2026 2 ' di lettura

Una persona incappucciata ripresa da una telecamera dentro la sede del Cellatica Calcio Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti furtodanneggiamentiAsd Cellatica CalcioCellatica Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...