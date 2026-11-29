L’ondata di furti che sta interessando la provincia e l’hinterland bresciano non risparmia nemmeno le società sportive. Nella notte tra sabato e domenica, ignoti si sono introdotti nella sede dell’Asd Cellatica Calcio, all’interno del centro sportivo e della struttura situata accanto al campo da gioco in erba. Per entrare i responsabili hanno forzato e danneggiato la porta d’ingresso e quella della segreteria, mettendo a soqquadro alcuni locali e portando via materiale appartenente alla società.
Il fatto
Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il club sta ora effettuando un inventario per verificare con precisione quanto sia stato sottratto e l’entità dei danni. Fortunatamente, tra le attrezzature presenti non è stato portato via il defibrillatore, dicono i responsabili del club. Le telecamere hanno intercettato una figura che incappucciata e con in mano una torcia, apre armadietti e cassetti prima di mettersi in fuga.
La società ha affidato ai propri canali social una dura presa di posizione, esprimendo rabbia e amarezza per quanto accaduto. «Chi la sera chiude il cancello dopo l’ultimo allenamento dovrebbe poter tornare la mattina successiva con il solo pensiero di preparare il campo e accogliere le squadre», scrive il Cellatica Calcio.
Un gesto che colpisce non soltanto una struttura, ma una realtà costruita quotidianamente grazie all’impegno di dirigenti, volontari e collaboratori. Persone che, spesso dopo una giornata di lavoro, dedicano il proprio tempo alla preparazione degli allenamenti e delle partite, contribuendo a offrire ai ragazzi del paese un luogo in cui crescere attraverso lo sport. «Per una società dilettantistica, riparare le porte e sostituire il materiale rubato significa destinare a queste spese risorse raccolte per l’attività sportiva. A pagarne le conseguenze sono i nostri ragazzi e le persone che si impegnano ogni giorno per loro», sottolinea il club, che conclude chiedendo ai responsabili di assumersi le proprie responsabilità e restituire quanto sottratto.