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Investono la commessa dopo il furto: si indaga per tentato omicidio

Il colpo ieri pomeriggio al centro commerciale Bennet di Gavardo. Una dipendente di 48 anni è in ospedale. I due banditi in fuga sono stati identificati
Ubaldo Vallini
Le indagini sono state affidate alla Polizia locale di Gavardo © www.giornaledibrescia.it
Le indagini sono state affidate alla Polizia locale di Gavardo © www.giornaledibrescia.it

Saranno le indagini degli agenti della Locale della Valle Sabbia a fare piena luce su un drammatico episodio avvenuto ieri nel parcheggio del centro commerciale Bennet di Gavardo.
In due, entrati in un negozio poco prima delle16, hanno cominciato ad infilare merce in un borsone e poi hanno provato a dileguarsi. I commessi però se ne sono accorti e li hanno inseguiti fino nel parcheggio.
A quel punto i due sono entrati in un’autovettura e, per garantirsi la fuga, hanno investito una commessa di 48 anni, presente fra gli inseguitori.
Sul posto sono intervenuti i volontari dell’ambulanza da Nuvolento e l’auto medicalizzata.
La donna è stata soccorsa e poi ricoverata al Pronto soccorso dell’ospedale di Gavardo con codice giallo.
Sono intervenuti anche gli agenti della Locale della Valle Sabbia che, sentiti i testimoni e visionato le telecamere a circuito chiuso presenti in zona, sono riusciti a dare un nome e un volto ai due malviventi. Che però risultano irreperibili.
La segnalazione è stata ovviamente diramata sul canali ufficiali e i due, a meno che non riparino all’estero, verranno presto individuati e messi di fronte alle loro responsabilità.
Il reato ipotizzato è il furto che nel migliore dei casi si è poi trasformato in rapina impropria, ma per uno dei due potrebbe configurarsi anche quello di tentato omicidio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Bennetfurtotentato omicidioGavardo
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