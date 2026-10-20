Furti, incidenti e solitudine: tutte le paure degli italiani in casa

Oltre 20 milioni di italiani hanno subito almeno un furto o un tentativo di furto in casa. È il dato che emerge dal 5° Rapporto dell’Osservatorio Censis-Verisure sulla sicurezza della casa, intitolato «Il perimetro della sicurezza domestica». Le urgenze e le paure degli italiani e l’impatto della tecnologia sul tema della sicurezza domestica sono stati analizzati oggi a Roma durante la presentazione del rapporto.
Le paure
Il 43,2% della popolazione colloca il furto in casa al primo posto tra i reati che ha paura di subire, ma emergono altri pericoli. L’87,2% della popolazione ha bisogno di sentirsi protetto da qualsiasi evento negativo che può accadere in casa: non solo furti e rapine, ma anche incidenti, malesseri e malfunzionamenti.
Sfuma il confine tra dentro e fuori le mura domestiche: il 53,2% della popolazione vuole sentirsi sicuro a partire dalla strada in cui abita e il 29,4% dal portone o dal cancello della propria abitazione. Del resto, il 67,4% di chi ha subito almeno un furto o un tentativo di furto dichiara che i ladri, per accedere all’abitazione, si sono serviti di spazi esterni come giardini, garage e balconi.Ecco perché il 92,1% degli italiani pensa che sia importante rilevare, con sensori perimetrali esterni collegati a telecamere, un tentativo di furto o di intrusione prima che il ladro riesca a entrare.
Inoltre, 10 milioni di italiani sono più esposti perché vivono da soli. Tale condizione costituisce di per sé motivo di preoccupazione e di ansia, e il 43,0% degli italiani è in apprensione per un familiare che vive da solo.