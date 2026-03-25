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A fuoco un’ala della Romanino: domani la scuola resterà chiusa

Nuri FatolahzadehPaolo Bertoli
Polizia locale, Vigili del fuoco e tecnici comunali sul posto per i sopralluoghi: la sindaca sta preparando l’ordinanza
La scuola media Romanino di via Carducci - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
La scuola media Romanino di via Carducci - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
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La scuola media Romanino di via Carducci, nel quartiere di Fiumicello, domani rimarrà chiusa. È la prima diretta conseguenza dell’incendio che in serata si è sviluppato nell’ala non utilizzata dell’istituto scolastico, quella che lo scorso anno ha accolto gli alunni della Tridentina. 

Le prime fiamme sono state segnalate attorno alle 18. Dalla centrale operativa dell’emergenza sono state inviate le squadre dei Vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia locale e i tecnici comunali del settore Edilizia e istruzione. Una volta domate le fiamme, che per fortuna non hanno compromesso la stabilità strutturale, sono partite le indagini al momento ancora in corso.

Stando alle prime ricostruzioni, all’interno della zona si sarebbero introdotte alcune persone – verosimilmente dei vandali – entrando da via Volturno e forzando le porte a vetro sul retro dell’edificio. Una volta dentro lo stabile, avrebbero svuotato tutti gli estintori presenti e appiccato il fuoco usando alcuni faldoni trovati sugli scaffali. 

Stando alla prima ricognizione, è stato danneggiato l’impianto elettrico: serviranno 24 ore per ripristinarlo e metterlo in sicurezza.  Una volta ultimato il verbale del Vigili del fuoco, la sindaca Laura Castelletti procederà a firmare l’ordinanza per la chiusura. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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