Funghi e castagne in festa con vista lago d’Iseo

Torna a Pisogne, sulle sponde bresciane del lago d’Iseo, l’attesissimo appuntamento con la Festa del fungo e della castagna, giunta quest’anno alla sua 76esima edizione. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre, il borgo medievale si trasformerà in una vetrina a cielo aperto per celebrare i profumi, i sapori e le tradizioni dell’autunno camuno e sebino. La kermesse, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, richiama ogni anno decine di migliaia di visitatori e anche quest’anno promette di attirare grande pubblico, consolidandosi ormai come un punto di riferimento tra le sagre d’autunno della Lombardia.
Il cuore pulsante della manifestazione si svilupperà tra Piazza Umberto I, Piazza Vittoria e il suggestivo lungolago. Qui i visitatori troveranno un ricco mercato di prodotti a chilometro zero, dove acquistare formaggi tipici delle valli, salumi artigianali, miele e vino locale. Non mancheranno i tradizionali castagnari, pronti a cuocere quintali di caldarroste nei classici cestelli forati. I punti di ristoro e i ristoranti del paese proporranno menu speciali dedicati ai funghi e alle castagne, valorizzando le materie prime del territorio. Oltre all’enogastronomia, l’evento offre un ricco programma di intrattenimento culturale e ricreativo.
Venerdì sera l’apertura degli stand sarà accompagnata dal concerto della Banda Cittadina. Sabato e domenica il centro storico si animerà con le performance degli artisti di strada, mostre micologiche per i più curiosi e grandi spettacoli musicali serali in piazza. Per chi desidera unire il gusto all’arte, saranno attive visite guidate straordinarie ai tesori di Pisogne, in primis alla Chiesa di Santa Maria della Neve, definita la Cappella Sistina dei poveri per gli affreschi del Romanino. L’ingresso alla manifestazione è gratuito.
Per agevolare l’afflusso ed evitare il traffico, quest’anno è stato potenziato il piano mobilità: saranno attivi ampi parcheggi d’interscambio periferici (nelle zone industriali e commerciali) collegati al centro da un servizio navetta continuo.