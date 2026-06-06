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Forte botto durante il temporale: fulmine colpisce una casa in via Lunga

Ieri sera a Brescia forte spavento per un boato che ha rimbombato in diversi quartieri: la folgore ha centrato lo spigolo di un’abitazione
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Tanta paura, molti danni, ma fortunatamente nessuno si è fatto male. È l’effetto di un fulmine che si è abbattuto ieri sera verso le 23 su una casa di via Lunga durante il forte temporale che ha imperversato sulla nostra città. Con la forza di un’esplosione, una folgore si è abbattuta sullo spigolo della casa creando la proiezione di intonaco e di frammenti all’interno degli spazi abitativi. In casa al momento c’erano madre e figlia, atterrite ma fortunatamente rimaste incolumi. Non c’è da escludere che il fulmine possa essere stato attirato dalla massa di ferro dell’armatura annegata nel cordolo antisismico posato sul cornicione dello stabile.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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