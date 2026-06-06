Forte botto durante il temporale: fulmine colpisce una casa in via Lunga

Tanta paura, molti danni, ma fortunatamente nessuno si è fatto male. È l’effetto di un fulmine che si è abbattuto ieri sera verso le 23 su una casa di via Lunga durante il forte temporale che ha imperversato sulla nostra città. Con la forza di un’esplosione, una folgore si è abbattuta sullo spigolo della casa creando la proiezione di intonaco e di frammenti all’interno degli spazi abitativi. In casa al momento c’erano madre e figlia, atterrite ma fortunatamente rimaste incolumi. Non c’è da escludere che il fulmine possa essere stato attirato dalla massa di ferro dell’armatura annegata nel cordolo antisismico posato sul cornicione dello stabile.