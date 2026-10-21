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Frutta e verdura sempre più care: cambiereste le vostre abitudini?

La protesta degli autotrasportatori riduce le forniture all’ortomercato di Brescia. Se i prezzi salissero ancora, cosa sareste disposti a cambiare?
I prezzi di frutta e verdura sono aumentati - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
I prezzi di frutta e verdura sono aumentati - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Meno camion in arrivo, consegne in ritardo e prezzi in aumento. La protesta degli autotrasportatori comincia a farsi sentire anche a Brescia, dove all’ortomercato di via Orzinuovi si registra una riduzione delle forniture di frutta e verdura, soprattutto dal Sud Italia e dall’estero.

Per il momento non c’è un’emergenza, ma l’allerta resta alta. Il direttore dell’ortomercato Marco Hrobat segnala le difficoltà della logistica e le conseguenze sui prezzi, mentre gli operatori temono che il protrarsi della mobilitazione possa provocare carenze di alcuni prodotti già nei prossimi giorni.

Il caro vita pesa del resto già sui bilanci delle famiglie bresciane: a settembre i prezzi al consumo sono cresciuti del 3,9% rispetto a un anno prima. E c’è chi, come raccontano i consumatori incontrati al mercato di Casazza, ha già rinunciato ad acquistare alcuni ortaggi troppo costosi, scegliendo alternative più economiche.

Ma se frutta e verdura diventassero davvero un lusso, come cambierebbero le vostre abitudini? Coltivereste un orto, modifichereste la vostra alimentazione, fareste scorte oppure sareste disposti a spendere di più pur di mangiare sano?

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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