Frontale in galleria ad Anfo: un minorenne al Civile in elicottero

Frontale in galleria lungo la 237 del Caffaro tra i Tre Capitelli e Anfo. Lo scontro, tra un camioncino e un’autovettura, è avvenuto poco dopo le 13.30. Sul posto anche l’elisoccorso per soccorrere un minore, insieme ai volontari dell’ambulanza da Anfo, Bagolino e Marcheno e all’auto infermierizzata della Valle Sabbia.
Quattro le persone coinvolte, tre i feriti: si tratta di coloro che occupavano i sedili di una Fiat Punto, che è andata a sbattere contro un camioncino che viaggiava sull’opposta corsia di marcia. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Locale della Valle Sabbia, intervenuti sul posto per i rilievi.
Lo schianto
Secondo una prima ricostruzione, il conducente della Punto, un uomo di 84 anni, probabilmente a causa di un malore improvviso, ha invaso l’opposta corsia di marcia mentre scendeva in direzione di Idro. Nulla ha potuto fare per evitare l’impatto il conducente del camion, che ha frenato, ma è stato colpito frontalmente, per fortuna a velocità tutto sommato ridotta, ma sufficiente ad accartocciare la parte anteriore dell’auto.
Ferito un minore
Due i passeggeri che viaggiavano con lui, entrambi minorenni di 12 e 13 anni. Ad avere la peggio uno dei due, probabilmente quello che sedeva sui sedili posteriori, elitrasportato al Pediatrico del civile. Ferite più lievi per il nonno e l’altro ragazzo, illeso il camionista.
Sul posto per mettere in sicurezza i veicoli ed aiutare nella gestione del traffico sono intervenuti i Vigili del Fuoco da Storo e da Salò. In entrambi i sensi di marcia si sono formate code chilometriche, che hanno iniziato a scorrere a senso unico alternato solo dopo le 13:30.