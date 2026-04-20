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Frontale a Desenzano, restano critiche le condizioni del giovane ferito

Paolo Bertoli
Si tratta di un 19enne di Pozzolengo che era alla guida di una Skoda Fabia, è in terapia intensiva al Civile
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Desenzano, grave incidente frontale
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Restano purtroppo critiche seppure stazionarie le condizioni del 19enne di Pozzolengo che la scorsa notte è rimasto coinvolto nello schianto frontale con un pullman mentre era alla guida della sua Skoda Fabia sulla provinciale 11 tra Desenzano e Sirmione. Il giovanissimo è stato trasferito al Civile in elisoccorso e la sua prognosi resta riservata.

Gli accertamenti

Continuano anche questa mattina poi le operazioni di verifica e accertamento della Polizia Stradale di Desenzano per capire come si siano esattamente svolti i fatti. Dalle prime indicazioni pare che sia stata l’utilitaria guidata dal ragazzo ad invadere la corsia opposta proprio nel momento in cui sopraggiungeva, in direzione Brescia, il minibus di una ditta di trasporti di Bolzano. Nel violentissimo impatto la vettura è stata completamente distrutta e anche il pullman ha riportato grossi danni e servirà tempo per gli ulteriori accertamenti tecnici.

Ferite più lievi per fortuna per le altre persone coinvolte 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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