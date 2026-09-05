È il giorno delle Frecce Tricolori: tutto quello che c’è da sapere

È il giorno tanto atteso, quello del volto rivolto verso il cielo. Le Frecce Tricolori sfrecceranno oggi nei cieli di Desenzano per l’Air Show del Garda. E un evento di questa portata comporta inevitabilmente anche delle modifiche viabilistiche, con lo spettacolo che inizierà alle 10.15 per protrarsi per circa due ore.
Viabilità
Dalle 9 alle 15, e comunque fino al termine delle esigenze operative, saranno chiuse al traffico alcune delle vie principali, tra cui lungolago Cesare Battisti, via Anelli, via Dal Molin, viale Motta e viale Agello. La direttrice centrale via Marconi-viale Agello-via Dal Molin sarà accessibile soltanto ai mezzi autorizzati e di emergenza. Tangenziale e autostrada restano invece aperte.
Per lasciare l’auto fuori dal centro sono attivi dalle 8 alle 20 i bus navetta gratuiti: uno collega il parcheggio di San Martino con via Michelangelo, un altro la località Perla con il centro storico, davanti all’Hotel Nazionale.
Limitazioni anche sul lago: dalle 10 alle 13 nello specchio d’acqua interessato dall’Air Show, tra Desenzano e Sirmione, sono sospese la navigazione da diporto, la balneazione e le immersioni.
Il programma
Come detto le Frecce saranno il gran finale di oltre due ore dedicate al volo. Si comincia alle 10.15 con l’elicottero HH-139 dell’Aeronautica Militare, seguito dalle esibizioni di Pitts Special, anfibio Savage, CAP 10, UH-169 della Guardia di Finanza e CAP 231. Tra i momenti più attesi c’è poi il passaggio dei jet del 6° Stormo di Ghedi: intorno a mezzogiorno è previsto il sorvolo in formazione di due Tornado e due F-35A. Poi toccherà infine alle Frecce Tricolori.
Ma giornata non finirà con l’ultimo passaggio degli aerei. Alle 21 al Castello di Desenzano è in programma «L’Italia canta la Repubblica», concerto-racconto dedicato agli 80 anni della Repubblica. Fino a domenica aperto inoltre eccezionalmente al pubblico anche lo storico Idroscalo di viale Motta, con ingresso gratuito.