Air Show del Garda: le Frecce Tricolori incantano alle prove generali

Anteprima di successo alla Spiaggia d’oro per le prove dell'Air Show del Garda 2026. Fumi tricolori, acrobazie dei piloti civili e passaggi dei caccia F-35A e Tornado di Ghedi hanno riempito il cielo di Desenzano

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali