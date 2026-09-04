Air Show del Garda: le Frecce Tricolori incantano alle prove generali

Il rombo dei caccia che fa vibrare l’aria, gli applausi che seguono ogni virata e quel nastro verde, bianco e rosso che si stende tra le nuvole e l’azzurro del lago. Le prove generali dell’Air Show del Garda 2026 hanno regalato questo mattina alla Spiaggia d’oro una prima, riuscitissima anteprima dello spettacolo atteso per domani.
Le Frecce Tricolori hanno provato evoluzioni e incroci con i fumi colorati e non bianchi come sempre accade nelle giornate di prova, accendendo l’attesa per il gran finale di sabato. Prima di loro, il pubblico ha potuto assistere anche alle acrobazie dei piloti civili Andrea Pesenato, Paolo Pocobelli e Francesco Fullin, alle dimostrazioni di soccorso della Guardia di finanza e ai passaggi dei caccia F-35A e Tornado del 6° Stormo di Ghedi.
Domani l’esibizione ufficiale
Il conto alla rovescia per sabato 5 settembre è dunque già iniziato. Lo spettacolo entrerà nel vivo dalle 10.15, con un programma che riprenderà pressoché integralmente quello provato venerdì. Il momento più atteso arriverà attorno alle 12, con il display completo dei dieci MB-339 delle Frecce Tricolori.
Per il pubblico, però, la prima acrobazia sarà arrivare senza infilarsi nel traffico. Dalle 9 alle 15 lungolago e vie centrali saranno chiusi alle auto, mentre dalle 8 alle 20 saranno attivi due parcheggi di interscambio gratuiti con servizio navetta.
Il primo è in località Perla, di fronte al McDonald’s: da qui partiranno due bus gratuiti diretti in centro, con capolinea davanti all’hotel Nazionale. Il secondo è il parcheggio di San Martino della Battaglia, collegato con via Michelangelo da un’altra navetta gratuita.
Resta consigliato anche il treno: la stazione dista circa 15 minuti a piedi dai principali punti di osservazione sul lungolago. Nelle aree vicine al lago sarà infine vietato introdurre contenitori di vetro e lattine.