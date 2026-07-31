Franciacorta Music Fest: agosto tra country, jazz e tango a Gussago

Country, jazz, tango e musica d’autore. Prosegue anche ad agosto tra generi ed esperienze artistiche il Franciacorta Music Fest, che animerà Gussago fino al 2 settembre.
Il programma estivo
Il primo dei prossimi appuntamenti – tutti al Terrazzo di Villa – è fissato per il 2 agosto alle 20 con Alberto Ferrari (Verdena) in solo acustico. Il 7 agosto alle 20.45 tocca invece al Trio Fuente Viento di Buenos Aires con un concerto di tanghi ad ingresso gratuito.
Il 10 agosto alle 20.45 live The Coffee Killers: concerto country per la notte di San Lorenzo a cura dell’associazione Musical-Mente (partecipazione gratuita). Infine il 2 settembre arriva Etno-Tracce in Franciacorta con Max De Aloe e Marlise Goodanich in Mutamenti, concerto di choro e jazz brasiliano a partecipazione gratuita.
Un festival per il territorio
La rassegna, promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Gussago, si conferma uno dei punti di riferimento musicali del territorio bresciano. Dopo il successo della sessione primaverile tenutasi a marzo, la Summer Edition propone un fitto calendario di appuntamenti pensati per valorizzare gli scorci più suggestivi della cittadina franciacortina. Ed è proprio ad agosto che la musica si fonde in modo armonioso con la bellezza dei paesaggi collinari e la celebre ospitalità della Franciacorta.
L’obiettivo cardine del festival è la valorizzazione del patrimonio storico e naturale locale attraverso l’intrattenimento di qualità, portando spettacoli dal vivo di alto livello a chilometro zero. Le note della kermesse risuonano in cornici pubbliche eccezionali, tra cui spiccano il verdeggiante Parco Muccioli, l’imponente scalinata della Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta e il magico scenario panoramico della Santissima.
Il vero punto di forza del Franciacorta Music Fest risiede nella sua accessibilità: la quasi totalità degli eventi inseriti nel programma estivo prevede infatti la partecipazione gratuita, trasformando l’ascolto culturale in socialità.