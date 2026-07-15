Fotovoltaico, a gara una porzione della Caserma Serini di Montichiari

Una parte dell’area dell’ex Caserma Serini, a Montichiari, rientra tra gli otto terreni inutilizzati di sua proprietà che l’Agenzia del Demanio mette a gara in tutta Italia per la realizzazione di impianti fotovoltaici, rafforzando così il suo impegno per la transizione energetica e la valorizzazione del patrimonio pubblico. La scadenza per la presentazione delle offerte per la Serini è il 9 dicembre.
I bandi per dare in concessione e locazione le aree sono in tutto sei e sono rivolti alle Energy Service Company. A un anno dal lancio delle gare pilota, si promuovere la costruzione e la gestione di impianti green in terreni del Demanio, favorendo al contempo modelli di autoconsumo collettivo e la diffusione delle Comunità energetiche rinnovabili.
Obiettivi
L’obiettivo è sostenere il fabbisogno di energia green in un momento in cui la forte dipendenza dell’Italia dalle importazioni energetiche e i costi elevati sostenuti da famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni rendono prioritario l’incremento della produzione nazionale da fonti rinnovabili. Gli otto terreni in gara hanno una superficie complessiva di circa 50 ettari, sono distribuiti da Nord a Sud: Abruzzo (2), Campania, Lombardia (2), Piemonte, Sicilia e Veneto.
Spazi
La porzione dell’ex caserma Serini a bando per la locazione è di complessivi 385mila metri quadrati. Si tratta di aree già individuate come idonee all’installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili.
I bandi pongono attenzione alla qualità progettuale e alle opere di mitigazione delle infrastrutture per gli aspetti paesaggistici, e prevedono inoltre un punteggio premiale ai progetti che includono la costituzione o l’adesione a Cer, coinvolgendo almeno un Comune.