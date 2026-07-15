Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBassa

Fotovoltaico, a gara una porzione della Caserma Serini di Montichiari

Un’area del sito rientra tra i terreni inutilizzati che l’Agenzia del Demanio mette a gara in tutta Italia per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Offerte entro il 9 dicembre
Paola Gregorio
L'ex caserma Serini di Montichiari
L'ex caserma Serini di Montichiari

Una parte dell’area dell’ex Caserma Serini, a Montichiari, rientra tra gli otto terreni inutilizzati di sua proprietà che l’Agenzia del Demanio mette a gara in tutta Italia per la realizzazione di impianti fotovoltaici, rafforzando così il suo impegno per la transizione energetica e la valorizzazione del patrimonio pubblico. La scadenza per la presentazione delle offerte per la Serini è il 9 dicembre.

I bandi per dare in concessione e locazione le aree sono in tutto sei e sono rivolti alle Energy Service Company. A un anno dal lancio delle gare pilota, si promuovere la costruzione e la gestione di impianti green in terreni del Demanio, favorendo al contempo modelli di autoconsumo collettivo e la diffusione delle Comunità energetiche rinnovabili.

Obiettivi

L’obiettivo è sostenere il fabbisogno di energia green in un momento in cui la forte dipendenza dell’Italia dalle importazioni energetiche e i costi elevati sostenuti da famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni rendono prioritario l’incremento della produzione nazionale da fonti rinnovabili. Gli otto terreni in gara hanno una superficie complessiva di circa 50 ettari, sono distribuiti da Nord a Sud: Abruzzo (2), Campania, Lombardia (2), Piemonte, Sicilia e Veneto.

Spazi

La porzione dell’ex caserma Serini a bando per la locazione è di complessivi 385mila metri quadrati. Si tratta di aree già individuate come idonee all’installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili.

I bandi pongono attenzione alla qualità progettuale e alle opere di mitigazione delle infrastrutture per gli aspetti paesaggistici, e prevedono inoltre un punteggio premiale ai progetti che includono la costituzione o l’adesione a Cer, coinvolgendo almeno un Comune.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
fotovoltaicoAgenzia del Demaniocaserma SeriniMontichiari
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...