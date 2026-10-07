Hai foto o ricordi della Mille Miglia? Portali al Giornale di Brescia

La fotografia custodita da Matteo Marzotto racconta una storia di famiglia che si intreccia con quella della Mille Miglia. Ma chissà quanti altri frammenti della Freccia Rossa sono ancora conservati nelle case dei bresciani, tra album, cassetti e vecchie scatole...
A farli riaffiorare puntano i 1000 Miglia Collection Days, il progetto promosso da 1000 Miglia srl e realizzato in collaborazione con Editoriale Bresciana in vista del centenario del 2027. Fotografie, filmati, cartoline, lettere, ritagli di giornale, autografi e piccoli cimeli possono contribuire a ricostruire una memoria della corsa fatta di persone, famiglie e ricordi tramandati.
Al GdB
I materiali legati alla Mille Miglia fino al 1987 potranno essere portati nella sala Libretti del Giornale di Brescia, in via Solferino 22, il 14, 21 e 28 ottobre e il 4 e 11 novembre dalle 15 alle 19. Saranno registrati, fotografati o digitalizzati sul momento e poi restituiti ai proprietari. Per partecipare scrivere a collectiondays@1000miglia.it, indicando una breve descrizione del materiale proposto e i propri recapiti.
Giornale di Brescia, Teletutto e Radio Bresciasette raccoglieranno inoltre storie e aneddoti per raccontarli attraverso i mezzi di Editoriale Bresciana. Un modo per comporre, ricordo dopo ricordo, l’album collettivo della Mille Miglia.