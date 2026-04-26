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Nel fossato medievale la comunità di Cigole ritrova uno spazio verde

Umberto Scotuzzi
Completata la riqualificazione dell’area attorno al castello: lavori per 500mila euro
L'area del castello di Cigole - © www.giornaledibrescia.it
L'area del castello di Cigole - © www.giornaledibrescia.it
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Nel cuore del paese, nell’area retrostante il castello, sorge un percorso naturale integrato con il centro storico oggetto di lavori di messa in sicurezza e valorizzazione e che da ieri è a disposizione della intera comunità.

L’intervento, del valore di oltre 500mila euro finanziato interamente da fondi statali, restituisce ai cittadini l’area dell’antico fossato del castello completamente riqualificata. L’area, situata lungo il versante dell’antico fossato medievale, è stata, infatti, oggetto di opere di messa in sicurezza contro il rischio idrogeologico lungo il percorso natura e nell’area verde del castello e delle scuole, sia infanzia sia primaria, assicurando la fruibilità e la sostenibilità del territorio.

L’intervento

I lavori hanno permesso di mettere in sicurezza i pendii su cui poggiano edifici pubblici strategici, come la scuola primaria e la torre campanaria. Inoltre si è proceduto alla bonifica e consolidamento del polmone verde con la rimozione di strutture deteriorate e realizzazione di opere di ingegneria naturalistica per la stabilizzazione del terreno; alla posa di un sistema drenante ad anello e vasche di accumulo per il recupero delle acque meteoriche; e alla piantumazione di 180 nuovi alberi e 720 arbusti autoctoni, supportati da un impianto di irrigazione a goccia e idrosemina dei versanti. Oltre alla componente tecnica, il percorso natura sarà attrezzato per diventare un centro nevralgico per iniziative e tempo libero. Saranno installati illuminazione e servizi igienici, rendendo l’area perfettamente funzionale alla vita associativa del paese.

Cerimonia

L'inaugurazione dell'area
L'inaugurazione dell'area

L’inaugurazione del polmone verde che circonda l’antico maniero è avvenuta ieri pomeriggio, sotto un caldo sole primaverile, nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Liberazione. Numerosi i cittadini che hanno voluto prendere parte alla cerimonia e calpestare per primi il manto erboso, camminare lungo il percorso e respirare la fresca aria che le essenze arboree e la variegata vegetazione producono.

«Questo intervento è un passo concreto verso un futuro più sostenibile», dichiara il sindaco Marco Scartapacchio. «Siamo riusciti a realizzare un’opera di fondamentale importanza per la sicurezza del territorio a costo zero per le casse comunali. Il nuovo percorso non è solo una barriera contro il dissesto, ma un biglietto da visita unico per la bellezza del nostro centro storico».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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