A Folzano dove la piccola comunità crea grandi occasioni di socialità

Questo articolo fa parte di una serie di reportage dedicati ai 33 quartieri di Brescia: un viaggio alla scoperta della storia, dei volti e delle trasformazioni urbane che hanno ridefinito la città. Per scoprire tutti gli altri capitoli clicca qui.
Folzano
È il quartiere più a sud di Brescia, uno tra i meno popolati e con una presenza significativa di anziani. Qui, al bar sotto casa, è ancora possibile pagare segnandosi sul libretto dei conti o semplicemente scambiare due chiacchiere con i passanti. Un luogo di pace e tranquillità, dove la cordialità è ancora un valore autentico.
Quartiere piccolo, ma unito
«A Folzano non c’è molto da fare», dice la presidente del Consiglio di quartiere Anna Iannelli. Ci sono due scuole, una chiesa e il Punto di comunità; qualche passo più in là invece si trova lo spazio dedicato alla vita di comunità, con un bar, una pizzeria, una farmacia e una bottega alimentare. «L’essenziale per servire una popolazione per lo più anziana», precisa Iannelli. Ma a fare la differenza è proprio il modo con cui si vive quel poco che si ha da fare: «Con sorriso e gratitudine» dice Ines, un’anziana del quartiere. «Quel che abbiamo ci basta. Siamo una piccola famiglia», le fa eco la sua amica Irene.
La rete
Il cuore del rione ruota intorno alla parrocchia San Silvestro Papa che, insieme alla Caritas, «svolge iniziative sociali e di supporto agli anziani». Anche l’oratorio promuove attività sociali per i ragazzi «come il grest estivo o la Cena in Azzurro, promossa dal circolo Acli, che si è svolta lo scorso 20 giugno». Sul territorio opera anche «Magiche trame», l’associazione culturale di donne che propone attività legate all’arte manuale.
Mentre il Punto di Comunità, di cui il circolo Acli è l’ente capofila, promuove iniziative culturali ed è dotato di un campo da bocce, rimasto tuttavia inutilizzato dal periodo post-Covid. Motivo per cui il Consiglio di Quartiere ha proposto la sua riqualificazione tramite il Bilancio Partecipativo: «Speriamo che possa essere nuovamente valorizzato e messo in funzione».
Le criticità
A Folzano, si diceva prima, si vive bene. Tuttavia le criticità non mancano. «Il quartiere risulta in parte isolato rispetto al resto della città – commenta Iannelli –. A questo si aggiunge un collegamento con i mezzi pubblici insufficiente». Tra le questioni che emergono c’è infine la richiesta di una pista ciclopedonale, considerata un’esigenza per le persone che non hanno una macchina. «In merito era stata predisposta e inviata una relazione all’assessore Manzoni – conclude la presidente –. Al momento però non si registrano sviluppi».