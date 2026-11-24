Flero piange Massimo Capretti. L’imprenditore e amministratore delegato di Supermercati Terre Basse, realtà commerciale attiva sotto l’insegna Conad e che conta cinque punti vendita tra Brescia e Cremona, è morto a soli 54 anni dopo aver combattuto contro una grave malattia. A darne il triste annuncio sono la moglie Yadira e i figli.
Il ricordo
A ricordarne invece il percorso imprenditoriale è la cooperativa Conad Centro Nord di Reggio Emilia, di cui Massimo Capretti ha fatto parte del Consiglio di amministrazione insieme al padre Ennio. «Massimo ha portato avanti una storia imprenditoriale che affonda le proprie radici nel punto vendita di Flero – evidenzia una nota della coop emiliana –. Dopo la nascita di Conad Centro Nord, ha contribuito allo sviluppo della rete anche a Offanengo e, per un periodo, a Verolanuova. Più di recente, insieme al socio Flavio Rizzo, aveva inaugurato il nuovo punto vendita di Dello. La sua scomparsa colpisce profondamente la Cooperativa», si legge nella nota con cui Conad Centro Nord esprime la propria vicinanza alla famiglia.
Al cordoglio si unisce anche l’Amministrazione comunale di Flero: «È un dolore profondo, una perdita che colpisce tutti. La prematura scomparsa di Massimo ci lascia sgomenti e profondamente addolorati. Oggi il nostro pensiero e il nostro abbraccio vanno alla sua famiglia, alla quale desideriamo esprimere tutta la nostra vicinanza». Nel messaggio dell’Amministrazione c’è anche il riconoscimento del contributo che Capretti ha saputo dare al paese. «Non perdiamo soltanto un grande imprenditore, ma una persona che, attraverso il proprio lavoro e la propria disponibilità, ha saputo essere parte attiva della nostra comunità», evidenziano dal municipio. Nel corso degli anni Capretti aveva dimostrato massima attenzione verso il territorio, sostenendo iniziative e rispondendo con generosità alle richieste avanzate da molte realtà locali.
Gli amici
Infine ci sono i tanti amici che lo ricordano con parole d’affetto: «La scomparsa di Massimo è uno di quei dolori che colpiscono al cuore e lasciano un vuoto enorme – scrivono -. Chi lo ha conosciuto ne ricorderà per sempre la presenza, il sorriso e quel legame autentico che sapeva creare con le persone vicine».
I funerali saranno celebrati mercoledì 25 novembre alle 15 nella parrocchia di Flero. Il corteo partirà dalla Casa funeraria Ermanno Gabusi di Borgsatollo per poi proseguire verso il cimitero di Flero. La veglia di preghiera si terrà domani alle 17.