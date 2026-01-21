Giornale di Brescia
Lungo il Mella a Sarezzo ora svetta un giovane bosco

Barbara Fenotti
Nell’area che costeggia il fiume e il cimitero di Zanano ha preso forma il «Bosco della Rimembranza», un intervento di forestazione urbana che ha portato alla messa a dimora di mille nuove piante
La messa a dimora nel 2024
A Sarezzo il verde diventa memoria. Nel 2024 lungo l’area che costeggia il fiume Mella e il cimitero di Zanano ha preso forma il «Bosco della Rimembranza», un intervento di forestazione urbana che ha portato alla messa a dimora di mille nuove piante.

Un progetto di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale realizzato grazie al sostegno della ditta Promotica e inserito nella campagna nazionale «Mosaico Verde» promossa da AzzeroCO2 e Legambiente. La scelta del luogo ha dato al nuovo bosco un valore simbolico, oltre che ecologico: uno spazio pensato per il ricordo, dato che affianca il cimitero, ma anche per la riflessione e la connessione con la natura capace al tempo stesso di rafforzare la biodiversità locale.

Le piante

Le essenze selezionate comprendono aceri, querce, ontani, pioppi, tigli, carpini, frassini e olmi. Oggi il bosco è un’area florida e verde. Alla piantumazione, avvenuta a fine febbraio del 2024, avevano partecipato anche i dipendenti di Promotica, coinvolti in una giornata di volontariato aziendale, insieme all’Amministrazione comunale.

Il nuovo bosco rappresenta oggi un polmone verde per il territorio, con benefici ambientali concreti: assorbimento degli inquinanti, mitigazione climatica e nuovi habitat per l’avifauna.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

boscoriforestazionefiume Mella
