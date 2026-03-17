Si finge perito del Tribunale e truffa due anziani coniugi

Un «trasfertista» napoletano di 31 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per truffa aggravata ai danni di due anziani coniugi a Brescia. L’uomo, fingendosi un perito del Tribunale, si è impossessato di oggetti preziosi e denaro contante. È stato trovato in possesso di 1.450 Euro e monili d’oro per un valore di circa 6.000 euro. Il questore ha emesso un Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Brescia per 4 anni. La Polizia di Stato invita i cittadini a segnalare episodi sospetti e a non fornire informazioni private a sconosciuti.