Si finge perito del Tribunale e truffa due anziani coniugi
Un «trasfertista» napoletano di 31 anni è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di denaro e gioielli rubati alla coppia di Brescia
La truffa ai danni di una coppia anziana
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Un «trasfertista» napoletano di 31 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per truffa aggravata ai danni di due anziani coniugi a Brescia. L’uomo, fingendosi un perito del Tribunale, si è impossessato di oggetti preziosi e denaro contante. È stato trovato in possesso di 1.450 Euro e monili d’oro per un valore di circa 6.000 euro. Il questore ha emesso un Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Brescia per 4 anni. La Polizia di Stato invita i cittadini a segnalare episodi sospetti e a non fornire informazioni private a sconosciuti.
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