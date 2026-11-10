Finto generale e finto broker finanziario di Urago d’Oglio: le vittime in aula

Prosegue a palazzo di giustizia il processo a carico di Stefano Belotti, il «professionista della truffa», sono parole degli inquirenti, arrestato nell’ottobre del 2024 al termine di una complessa e articolata indagine della Guardia di Finanza e dei Carabinieri su un importante numero di truffe ai danni di imprenditori ai quali prometteva la riduzione dei pesanti debiti che avevano con le banche in cambio della propria (abusiva) consulenza.
In aula
Nel processo davanti alla Seconda Sezione Penale, ieri mattina sono stati sentiti alcuni degli imprenditori che si erano affidati a lui e che hanno spiegato come erano stati contattati, quali promesse erano state fatte loro e quali documenti erano stati prodotti per convincerli.
L’indagine aveva accertato che Belotti, 55 anni di Urago d’Oglio e una lunga serie di precedenti per truffa, riciclaggio e autoriciclaggio. La sua proposta era semplice: grazie alle conoscenze e agli agganci che assicurava di avere all’interno delle banche poteva, dietro il pagamento di una provvigione, rinegoziare il debito, arrivando a ridurre l’esposizione fino ad un quinto di quanto fosse. Aziende in tutta Italia avevano aderito e pagato le consistenti provvigioni pensando di risollevare le proprie finanze. Con quel denaro il finto broker si comprava beni di lusso per rinforzare la propria immagine ma non prima di averli fatti transitare su diversi conti all’estero in Moldavia, Germania e Lussemburgo. Dopo qualche mese le aziende ricevevano la richiesta delle banche di rientrare dell’intera cifra e spiegavano di non conoscere il broker. E così emergeva la truffa.
I travestimenti
Quando i carabinieri avevano perquisito la sua abitazione avevano trovato divise delle forze armate, tesserini identificativi della Regione e della Camera dei Deputati, tutti a suo nome e tutti contraffatti. Spacciandosi di volta in volta per quello che non era infatti era riuscito ad ottenere informazioni e favori. Tra le più clamorose rimane la messa in scena alla partenza della Mille Miglia del 2019 quando si era spacciato per un generale dell’Esercito incaricato di controllare, per conto dell’intelligence, la partenza della gara. Si torna in aula a dicembre mentre la sentenza è attesa a febbraio.