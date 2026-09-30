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Finto finanziere ruba 12mila euro di gioielli a un’anziana: arrestato

È successo a Manerbio. La telefonata, poi il complice alla porta con la scusa di controllare l’oro in casa. I Carabinieri lo inseguono e recuperano l’intero bottino
Alessandra Portesani
La donna ha consegnato gioielli per 12mila euro
La donna ha consegnato gioielli per 12mila euro

Prima la telefonata di un sedicente finanziere, poi il «collega» che si presenta alla porta con la scusa di dover controllare l'oro custodito in casa. È così che una donna di 76 anni è stata derubata di gioielli per circa 12mila euro. Questa volta, però, la fuga del truffatore è durata poco: i Carabinieri lo hanno raggiunto e arrestato, recuperando l'intero bottino.

Il raggiro è cominciato al telefono. Un uomo ha contattato l'anziana presentandosi come un militare della Guardia di Finanza e spiegandole che sarebbe stata necessaria una verifica sui monili in oro presenti nell'abitazione. Le ha quindi annunciato l'arrivo di un collega.

Poco dopo un secondo uomo si è effettivamente presentato alla porta. È riuscito a conquistare la fiducia della 76enne e a farsi consegnare i gioielli, per un valore complessivo stimato in circa 12mila euro.

La richiesta dei documenti e la fuga

A quel punto il falso finanziere ha chiesto alla donna di recuperare alcuni documenti. Ha approfittato dei pochi istanti in cui la 76enne si è allontanata per afferrare i monili e scappare dall'abitazione.

La fuga è però durata pochi minuti. I Carabinieri, intervenuti rapidamente, si sono messi sulle tracce dell'uomo e, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a raggiungerlo.

Il sospettato è stato arrestato per furto in abitazione e i militari hanno recuperato tutti i gioielli sottratti, che avevano per la proprietaria non soltanto un valore economico ma anche affettivo.

L'uomo è comparso oggi davanti al giudice per il rito direttissimo. Il Tribunale ha convalidato l'arresto.

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