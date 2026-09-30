Finto finanziere ruba 12mila euro di gioielli a un’anziana: arrestato

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

È successo a Manerbio. La telefonata, poi il complice alla porta con la scusa di controllare l’oro in casa. I Carabinieri lo inseguono e recuperano l’intero bottino

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali