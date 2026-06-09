La Filarmonica Santa Cecilia di Sarezzo festeggia 140 anni di musica

Ha resistito alle guerre, ai cambi di secolo, alle stagioni più difficili e alle pandemie. E ogni volta ha ritrovato fiato, strumenti e musicisti per tornare a suonare. La Filarmonica Santa Cecilia di Sarezzo compie 140 anni : un anniversario che racchiude al suo interno un pezzo di vita civile, sociale e culturale del paese valtrumplino.

Fondata nel 1886 per iniziativa della Società operaia cattolica di mutuo soccorso della Valtrompia, la formazione mosse i primi passi con musicanti che avevano per uniforme soltanto un berretto. Quattro anni più tardi divenne ufficialmente la banda del Comune di Sarezzo, dotandosi di un proprio statuto e consolidando un ruolo destinato a durare nel tempo . Nel corso dei decenni la Santa Cecilia ha accompagnato celebrazioni religiose e civili, ricorrenze patriottiche e momenti di festa della comunità, attraversando senza interrompersi le grandi vicende della storia nazionale.

I maestri

Un passaggio fondamentale fu quello legato al maestro Andrea Perotti, figura che lasciò un segno profondo nella crescita musicale del sodalizio. Dopo le difficoltà della Prima guerra mondiale e del secondo conflitto, la banda tornò a crescere fino a conquistare importanti riconoscimenti sotto la direzione del maestro Giovanni Ravelli, tra cui il primo premio al concorso di Montichiari del 1948 e l’affermazione al Concorso bandistico interprovinciale di Darfo Boario nel 1960.

Nel 1976 nacque l’associazione Filarmonica Santa Cecilia, mentre il lungo periodo guidato dal maestro Aldo Veneziani, dal 1982 al 2015, ha accompagnato la formazione verso il centenario e una stagione ricca di concerti, collaborazioni e gemellaggi.

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Dal 2016 la direzione artistica è affidata al maestro Fabio Ottini, già vicepresidente dell’associazione e da anni impegnato nella crescita delle nuove generazioni di musicisti. Oggi il consiglio direttivo è presieduto da Lucio Enrico Zavanella e l’attività della Filarmonica continua a guardare al futuro attraverso l’accademia musicale «Maestro Andrea Perotti», che offre corsi a costi agevolati per strumenti a orientamento bandistico. Un percorso formativo che alimenta la Santa Cecilia young band, realtà dedicata ai giovani musicisti.

Gran finale

Le celebrazioni culmineranno il 27 giugno alle 20 al parco Avis dei Donatori di Sangue, dove si terrà un concerto-gemellaggio con Avis e gruppo Alpini di Sarezzo. Ad accompagnare la serata saranno la Filarmonica e il Coro Alte Cime di Brescia.