Ognissanti, in via Milano torna la fiera: orari e limitazioni del traffico

Domenica primo novembre torna a Brescia la fiera di Ognissanti con circa 70 bancarelle lungo via Milano e via Industriale. Il tradizionale appuntamento proporrà un’ampia scelta di prodotti, dall’abbigliamento agli accessori, dalla biancheria ai prodotti alimentari tipici, passando per bigiotteria, giocattoli, profumeria, articoli per la casa e artigianato. Gli stand saranno allestiti sulla carreggiata sud di via Milano, tra via Industriale e via Donegani, e sul lato est di via Industriale, tra via Morosini e via Milano.
Orari e viabilità
Dalle 8 di sabato 31 novembre saranno vietati la sosta delle biciclette e l’utilizzo delle rastrelliere nel lato sud di via Milano, nel tratto tra il passo carraio della Guardia di Finanza e via Industriale. Lungo lo stesso tratto, ma su entrambi i lati di via Milano, dalla mezzanotte del 31 ottobre fino alle 24 di domenica 1° novembre entreranno invece in vigore i divieti di sosta con rimozione forzata. Il divieto riguarderà anche il piazzale davanti all'ingresso principale del cimitero Vantiniano. Il divieto di sosta con rimozione forzata sarà istituito anche su entrambi i lati di via Industriale, nel segmento tra via Milano e via Morosini, e in via Morosini, nel tratto tra via Industriale e via Nullo.
Domenica 1° novembre, dalle 5 alle 24, cambierà anche la circolazione. La corsia sud di via Milano sarà chiusa al traffico tra viale Italia e via Industriale, mentre su quella nord sarà istituito il senso unico da est verso ovest. In via Industriale, tra via Milano e via Morosini, si potrà procedere soltanto da nord verso sud. Se necessario, ulteriori modifiche riguarderanno via Morosini e le intersezioni vicine. Tre posti taxi saranno riservati nel parcheggio davanti alla chiesa dei padri Cappuccini. Per gli automobilisti ci sarà l’obbligo di svoltare a sinistra su via Carlo Donegani verso via Milano, di proseguire diritto o svoltare a sinistra in via Martino Franchi, di svoltare a destra in via del Sebino verso via Milano e di svoltare a destra su via Alessandro Luzzago, sempre verso via Milano.
Ulteriori limitazioni, deviazioni o modifiche alla circolazione, potranno essere apportate dagli agenti e dagli ufficiali della Polizia Locale addetti al controllo del traffico.
Il trasporto pubblico
Le limitazioni coinvolgeranno anche il trasporto pubblico locale. Per tutta la giornata di domenica, dall'inizio alla fine del servizio, gli autobus delle linee 3 e 9 subiranno deviazioni in entrambe le direzioni. I percorsi alternativi interesseranno, tra le altre, via Trivellini, via Carducci, via Montebello, via Tartaglia e via Ugoni, oltre alla zona della stazione e del quartiere Primo Maggio. Saranno rispettate le fermate lungo i percorsi modificati, salvo le eccezioni indicate.
La Polizia Locale potrà disporre ulteriori limitazioni o deviazioni in base alle esigenze del traffico. Per chi intende raggiungere la fiera, il consiglio è quindi di prestare attenzione alla segnaletica e alle modifiche alla viabilità.