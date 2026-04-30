Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGDB+

Internet in Italia compie 40 anni: ecco come navigavamo

Quattro lettere spedite da Pisa alla Pennsylvania: così cominciava la storia nazionale della Rete, in cui anche Brescia ha fatto la sua parte. Ecco un non nostalgico amarcord
Gianluca Gallinari

Gianluca Gallinari

Caporedattore

Vecchi pc, primo accesso alla rete Internet - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Vecchi pc, primo accesso alla rete Internet - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

È curioso. Ma in qualche modo indicativo dell’approccio con cui si guardava alla novità e all’ignoto, quasi fantascientifico meccanismo, che garantiva la possibilità di interconnettere computer tra loro: i primi articoli in cui compare la parola «internet» sul nostro quotidiano, datati 1988, sono relativi alla minaccia di diffusione di virus informatici (ben già presenti e sino ad allora traghettati di dischetto in dischetto) attraverso le embrionali autostrade digitali.

Quel primo «Ping»

Comprensibile, dal momento che la prima connessione in Italia risaliva solamente a due anni prima: era il 30 aprile 1986, 40 anni fa come oggi, quando correndo lungo un cavo dell’allora Sip un segnale digitale fu lanciato verso gli States. Una novità molto più che da nerd patentati, appannaggio piuttosto di soli scienziati. Il merito infatti fu di tre ricercatori del Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico del Cnr (Antonio Blasco Bonito, Stefano Trumpy e Luciano Lenzini) che da Pisa via Italcable di Frascati (la struttura da cui venivano diramate le chiamate telefoniche internazionali) sperimentarono il trasferimento di informazioni sino a Fucino in Abruzzo e quindi via satellite (Intelsat IV) a Roaring Creek in Pennsylvania, sede di una stazione di ricezione satellitare dell’AT&T americana. Il messaggio lanciato nell’etere? «Ping». La risposta giunta dagli States? «Ok».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
InternetanniversarioconnessioneCnrweb

Tecnologia & Ambiente

Il futuro è già qui: tutto quello che c’è da sapere su Tecnologia e Ambiente.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Tecnologia & Ambiente

Il futuro è già qui: tutto quello che c’è da sapere su Tecnologia e Ambiente.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Hackathon GdB Da Vinci 4.0: iscrizioni aperte per le scuole superioriHackathon GdB Da Vinci 4.0: iscrizioni aperte per le scuole superiori

Un'esperienza educativa dedicata all'utilizzo dell'IA a scuola

SCOPRI DI PIÙ
Scopri la promozione di primavera del GdBScopri la promozione di primavera del GdB

Abbonati a partire da 6,99€

SCOPRI DI PIÙ
Il libro «Vincere al quadrato» in edicola con il GdBIl libro «Vincere al quadrato» in edicola con il GdB

Un manuale su benessere, leadership e gestione del capitale umano

SCOPRI DI PIÙ