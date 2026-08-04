Fiamme in una casa a Sabbio Chiese, distrutta la cucina al piano terra

Se ne sono accorti poco prima delle 17, rientrando da una lunga visita in ospedale. Papà, mamma e figlio non ancora trentenne che vive con loro, hanno visto il fumo denso uscire dalla porta d’ingresso al piano terra. L’uomo ha aperto e ha intravisto nel fumo le fiamme dietro al frigorifero, ha recuperato un estintore ed ha rischiato non poco nel provare a spegnere le fiamme. La donna nel frattempo ha chiamato il padrone di casa, che ha immediatamente allertato i soccorsi e si è recato sul posto, temendo che l’affittuario, già in precarie condizioni di salute, potesse incorrere in guai più seri.
L’intervento dei Vigili del fuoco
Un altro estintore non è servito un granché, se non a mettere in pericolo anche il secondo uomo. Poi sono arrivati i Carabinieri e i volontari dell’ambulanza da Vestone con al seguito l’auto infermierizzata, i Vigili del Fuoco da Salò e da Brescia con più automezzi.
Le fiamme sono state domate in poco tempo, ma l’ampia cucina al piano terra è comunque andata distrutta, insieme all’impianto elettrico.
Il tutto in un’abitazione rurale in località Fornaci, che si raggiunge percorrendo per un tratto la «Strada del Bosco». Risultato: casa temporaneamente inagibile, quindi impossibilità per la famigliola di rientrarvi. Di una loro ricollocazione se ne stanno occupando i Servizi sociali del Comune.