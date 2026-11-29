Oltre 200 etichette per raccontare le diverse anime di un vino che ha fatto della rifermentazione in bottiglia il proprio tratto distintivo. Il Festival Franciacorta torna a Brescia con due appuntamenti: oggi la giornata aperta al pubblico negli spazi del Carme, domani – lunedì – quella riservata ai professionisti del settore al Museo diocesano. Dopo le tappe in Italia e all’estero, la manifestazione rinnova così il legame con la città, offrendo l’occasione di conoscere da vicino i vini del territorio e le diverse interpretazioni dei produttori.
Dalle 11 alle 19 di oggi gli spazi dell’associazione culturale Carme (via delle Battaglie 61/1) ospiteranno la Franciacorta Experience. Quattro isole di degustazione consentiranno agli appassionati di muoversi liberamente tra le diverse tipologie di vino. Ad accompagnare gli assaggi saranno i prodotti da forno artigianali proposti in collaborazione con Ananke. Il biglietto, al costo di 35 euro a persona, comprende le degustazioni e gli abbinamenti gastronomici. La prenotazione online è obbligatoria e prevede la scelta di una fascia oraria di due ore.
Lunedì, dalle 11 alle 17, il Festival si sposterà al Museo diocesano (via Gasparo da Salò 13) per accogliere gli operatori della ristorazione, dell’ospitalità e del commercio del vino. Saranno 54 le cantine presenti ai banchi d’assaggio: un’occasione per confrontarsi direttamente con chi lavora tra i filari e in cantina, approfondendo le scelte che definiscono le caratteristiche delle singole etichette. A completare il programma saranno due masterclass con degustazioni guidate dedicate alle peculiarità del Franciacorta.
Ulteriori info sul sito franciacorta.wine, mentre per iscrizioni e prenotazioni il riferimento è franciacorta.eventbrite.it.