Il Franciacorta conquista la città: due giorni con oltre 200 etichette

Tra Carme e Museo Diocesano, torna oggi e domani il festival dedicato al vino che ha fatto della rifermentazione in bottiglia il proprio tratto distintivo

29 novembre 2026 1 ' di lettura

Un bicchiere di vino Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Festival del Franciacorta