Le majorette di Lumezzane si confermano campionesse di twirling

Secondo trionfo consecutivo al contest nazionale majorette per Le Fenici di Lumezzane. Le valgobbine hanno vinto il premio «Show Time» al contest nazionale organizzato da Majorette Sport Dance, settore nazionale MSP Italia, svoltosi a Villafranca di Verona, sotto la direzione della pluricampionessa mondiale di twirling Maddalena Zaramella. Una conferma importante per il gruppo lumezzanese, che continua a distinguersi grazie alla passione, alla dedizione ed alla voglia di mettersi in gioco dimostrando come questa disciplina sappia ancora emozionare e coinvolgere, al di là delle generazioni.
Storia e passione
«Partecipare a questi eventi – dice Luciana Ghidini, presidente dell’associazione Le Fenici ASD di Lumezzane – ci rende felici oltre che darci la possibilità di incontrare, conoscere e confrontarci con altri gruppi che condividono la nostra stessa passione. Siamo majorette da molti anni: il nostro gruppo è nato oltre 50 anni fa e anche se nel corso degli anni il numero delle componenti è diminuito la voglia di esibirci non è mai venuta meno. Piano piano grazie anche all’arrivo di nuove leve stiamo tornando a crescere».
La gara
La manifestazione ha visto la partecipazione di 27 squadre da tutta Italia per un totale di 383 atlete, valutate da una giuria di esperti guidata da Samuel Peron, famoso ballerino, coreografo e direttore artistico. Per le Fenici il valore di questa esperienza va ben oltre il risultato finale. «La soddisfazione più grande – ricorda Ghidini – è stata ricevere i complimenti di altri gruppi, composti da ragazze molto più giovani, che aspettavano la nostra esibizione. È stato bello sentire il loro apprezzamento e ricevere anche il riconoscimento della giuria».
Il segreto della realtà valgobbina è che continua a guardare avanti senza dimenticare le proprie radici. Oltre al premio «Show Time», le Fenici hanno ottenuto una borsa di studio per lezioni di danza ed un invito all’inaugurazione di un evento natalizio in una location suggestiva. «Siamo una squadra molto unita – conclude Ghidni – legata anche da una grande amicizia. Vedere che il duro lavoro portato avanti durante l’anno e i sacrifici che le majorette fanno vengano riconosciuti in questo modo è per noi motivo di grande orgoglio». Lo sguardo del gruppo è sempre rivolto al futuro, continuando a scendere in campo con entusiasmo, portando avanti una tradizione che si rinnova grazie all’amicizia, all’impegno e all’arrivo di nuove, giovanissime generazioni.