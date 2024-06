A Lumezzane sono tornate le majorettes

Angelo Seneci

«Le fenici» si sono ricostituite in asd a marzo scegliendo un nome che simboleggia la rinascita e hanno alle spalle una storia di quasi 50 anni di lustrini e coreografie

Le majorettes «Le fenici» di Lumezzane - Foto © www.giornaledibrescia.it

Fanno parte di un immaginario da film con la loro gonna corta, accessori brillanti e impegnate in complesse coreografie coordinando con sicurezza movimenti di braccia, gambe e mani: le majorettes «Le fenici» di Lumezzane, costituite in asd lo scorso 8 marzo, sono diventate una presenza fissa negli appuntamenti pubblici e privati in Valgobbia. E, nonostante la recente costituzione, vantano quasi 50 anni di storia. Il prossimo impegno sarà oggi, ultima serata della festa patronale di Gazzolo, dove