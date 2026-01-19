Federica Torzullo: carabinieri nella villetta, verifiche su scatola nera

I carabinieri sono tornati stamattina nella villetta di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, dove è stata uccisa Federica Torzullo per effettuare accertamenti irripetibili sulla scatola nera dell'auto del marito e sui cellulari.

Le verifiche sono state momentaneamente sospese e verranno eseguite nei prossimi giorni. L'uomo, Claudio Agostino Carlomagno, è stato arrestato ieri dopo il ritrovamento del cadavere della moglie sotterrato in un canneto alle spalle della sua azienda.

Occultamento di cadavere

La Procura di Civitavecchia oltre che l'omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva contesta a Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, anche l'occultamento di cadavere. L'uomo si trova da ieri nel carcere di Civitavecchia.

Il corpo della donna è stato trovato dai carabinieri domenica mattina all'interno di un fondo vicino alla sede della ditta di famiglia dell'indagato nel comune di Anguillara. Nelle prossime ore i pm affideranno l'incarico per l'autopsia oltre alla richiesta di convalida del fermo. Al momento non si esclude che Carlomagno possa essere interrogato dal titolare dell'indagine nelle prossime ore. Gli inquirenti sono ancora alla ricerca dell'arma e si attendono per la prossima settimana i risultati sulle tracce ematiche.

La ricostruzione

Federica Torzullo sarebbe stata uccisa in casa nella notte tra l'8 e il 9 gennaio, poi il marito avrebbe portato il corpo con la sua macchina nell'azienda di famiglia, dov'è stato trovato ieri dai carabinieri. È quanto ricostruisce la Procura di Civitavecchia. Lo testimoniano, si legge in una nota del procuratore Alberto Liguori - il cellulare dell'indagato e quello di Federica che sono localizzati nella zona della ditta e alla guida della macchina c'è solo il marito. All'interno della macchina sono state repertate tracce di sangue e varie tracce biologiche, tracce ematiche sono state trovate anche sui vestiti da lavoro del marito, sul pavimento dell'ingresso della casa, nella cabina armadio della camera da letto di Federica, sul mezzo meccanico all'interno del magazzino della ditta di famiglia e, infine, su un asciugamano trovato all'interno di una cava.

Terza vittima in pochi giorni

Federica Torzullo, la donna il cui corpo è stato ritrovato ieri in un canneto nell'azienda del marito ad Anguillara, è la terza vittima femminile in pochi giorni considerando che il 28 dicembre era stata violentata e uccisa a Milano Aurora Livoli mentre un altro tentato femminicidio si è consumato il 13 gennaio nel monzese, a Muggiò, dove un uomo ha accoltellato la moglie davanti al figlio di due anni.

Il 6 gennaio invece, è morta in ospedale una 33enne di origine nigeriana ridotta in fin di vita dieci giorni prima dall'ex compagno,che l'avrebbe picchiata usando anche una scopa. Ha tutta l'aria di aprirsi così nel segno della scia di violenze contro le donne il 2026, dopo un 2025 già nero.