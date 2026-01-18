Giornale di Brescia
È di Federica Torzullo il cadavere trovato nell’azienda del marito

Dagli indumenti e altri oggetti che aveva addosso si presume si tratti della quarantunenne scomparsa l'8 gennaio scorso. Il marito è ancora in caserma
È stato estratto dal terreno il corpo trovato stamattina dai carabinieri sotterrato in un canneto alle spalle dell'azienda di Claudio Agostino Carlomagno. Dagli indumenti e altri oggetti che aveva addosso si presume si tratti Federica Torzullo, la quarantunenne scomparsa l'8 gennaio scorso. Il riconoscimento formale verrà fatto all'obitorio del Verano dove il cadavere sarà ora portato dalla mortuaria. 

La mortuaria ha da poco lasciato l'azienda di Claudio Agostino Carlomagno con il corpo trovato stamattina ai carabinieri che verrò portato all'istituto di medicina legale della Sapienza di Roma per l'autopsia e il riconoscimento formale. Intanto il marito, al momento indagato per omicidio, si trova ancora nella caserma dei carabinieri di Anguillara.

Argomenti
donna scomparsacadavere
