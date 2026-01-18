Federica Torzullo, trovato un cadavere nell’azienda del marito

La scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, avvenuta l’8 gennaio ad Anguillara Sabazia, vicino Roma, si aggrava con un nuovo sviluppo investigativo. Un corpo è stato trovato nella sede operativa dell’azienda del marito, già indagato per omicidio volontario. I carabinieri sono intervenuti nella sede operativa della ditta, dove sono in corso accertamenti.

Secondo le prime informazioni, al momento sarebbe stata rinvenuta dal terreno solo una parte del cadavere, che era sotterrato. Si sta lavorando all'estrazione per poi procedere all'identificazione.

La vicenda aveva preso una svolta nelle scorse ore, quando tracce di sangue erano state trovate in più punti all’interno dell’abitazione della 41enne, sui suoi abiti e nell’auto del marito, in una cava e su un mezzo meccanico presente nell'azienda. Elementi che avevano portato gli inquirenti a iscrivere l’uomo nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio volontario.