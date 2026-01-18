Giornale di Brescia
Federica Torzullo, trovato un cadavere nell’azienda del marito

La 41enne è scomparsa da Anguillara Sabazia, vicino a Roma, l’8 gennaio scorso: sono in corso accertamenti
Federica Torzullo e l'esterno della sua abitazione dove nei giorni scorsi sono stati effettuati rilievi scientifici - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
La scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, avvenuta l’8 gennaio ad Anguillara Sabazia, vicino Roma, si aggrava con un nuovo sviluppo investigativo. Un corpo è stato trovato nella sede operativa dell’azienda del marito, già indagato per omicidio volontario. I carabinieri sono intervenuti nella sede operativa della ditta, dove sono in corso accertamenti.

Secondo le prime informazioni, al momento sarebbe stata rinvenuta dal terreno solo una parte del cadavere, che era sotterrato. Si sta lavorando all'estrazione per poi procedere all'identificazione.

La vicenda aveva preso una svolta nelle scorse ore, quando tracce di sangue erano state trovate in più punti all’interno dell’abitazione della 41enne, sui suoi abiti e nell’auto del marito, in una cava e su un mezzo meccanico presente nell'azienda. Elementi che avevano portato gli inquirenti a iscrivere l’uomo nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio volontario.

