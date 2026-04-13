Nuovo caso di Dengue a Brescia: quando è prevista la disinfestazione

Nuovo caso di febbre Dengue a Brescia, in via Monte Suello. Martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 aprile, un operatore incaricato dal Comune di Brescia provvederà a effettuare un trattamento di disinfestazione.

L’intervento

Queste le vie interessate: via Luigi Apollonio; via Bredina; via Bezzecca; piazzale Cesare Battisti; via Damiano Chiesa; via Giovanni Chiassi; via Trento; via Monte Suello; via Giuseppe Camillo Martinengo Cesaresco; via Quarto dei Mille; via Achille Papa; via Rocca d’Anfo; via Nicolò Tomaseo.

Il Comune invita i residenti a consultare la pagina internet dedicata per verificare se il proprio civico risulta all’interno dell’area di intervento. In caso di variazioni climatiche, le date dell’intervento potrebbero subire variazioni. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero telefonico dedicato alle emergenze sanitarie, disponibile 24 ore su 24: 030 2042121.

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Le indicazioni

È necessario non entrare nelle aree trattate almeno fino al termine della disinfestazione, restando all’interno delle proprie abitazioni e luoghi di lavoro con finestre e porte ben chiuse e sospendendo il funzionamento degli impianti di ricambio dell’aria. Gli animali domestici dovranno rimanere al chiuso. Mobili e giochi per bambini, rimasti all’esterno ed esposti al trattamento, dovranno essere lavati con i comuni detergenti, utilizzando guanti lavabili o a perdere.

Nella disinfestazione non verranno coinvolti gli orti e sarà possibile utilizzare i cortili interni o privati dopo cinque ore dal trattamento. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida si consiglia di lavare abbondantemente la parte del corpo interessata con acqua e sapone.