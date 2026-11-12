Fatture false per 43 milioni e riciclaggio all’estero: sequestro da 5 milioni

La Guardia di Finanza ha eseguito il provvedimento nei confronti di 12 indagati. Al centro dell'inchiesta un presunto sistema di società cartiere nel commercio di materiale antinfortunistico e antincendio. Sequestrati anche quattro immobili nel Bergamasco, una microcar e un motoscafo

Simone Bracchi Giornalista 12 novembre 2026 2 ' di lettura

Un agente della Guardia di Finanza - Foto Facebook GdF Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti frode fiscale Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...