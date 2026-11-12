Fatture false per 43 milioni e riciclaggio all’estero: sequestro da 5 milioni

Un giro di fatture false da circa 43 milioni di euro, società create per evadere il fisco e denaro trasferito su conti correnti esteri, fino ad arrivare a rapporti bancari riconducibili a soggetti economici cinesi. È il sistema di frode fiscale che la Guardia di Finanza di Brescia ha ricostruito nell'ambito di un'indagine sul commercio di materiale antinfortunistico e antincendio. L'operazione ha portato all'esecuzione di un sequestro preventivo per oltre 5 milioni di euro nei confronti di dodici persone, indagate a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari.
L’inchiesta
L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Brescia, ha coinvolto complessivamente 42 indagati e permesso di ricostruire, secondo l'ipotesi investigativa, un articolato meccanismo di evasione fiscale basato sulla creazione e sulla gestione di numerose società a responsabilità limitata prive di una reale struttura operativa e patrimoniale. Aziende formalmente intestate a prestanome, ma che sarebbero state gestite di fatto dagli indagati e utilizzate per alimentare un circuito di fatture per operazioni inesistenti.
Il meccanismo avrebbe permesso alle imprese che utilizzavano quelle fatture di dichiarare costi mai sostenuti, abbassando così artificialmente il reddito imponibile e l'Iva da versare allo Stato. Il volume complessivo della documentazione fiscale ritenuta falsa dagli investigatori ammonta a circa 43 milioni di euro, tra imponibile e imposta sul valore aggiunto.
Accanto alla frode tributaria, gli investigatori hanno ricostruito anche presunte operazioni di riciclaggio. I proventi illeciti sarebbero stati trasferiti sistematicamente verso conti correnti esteri intestati ad altre società, anch'esse considerate prive di un'effettiva attività economica. Da lì, attraverso una serie di passaggi finanziari, il denaro sarebbe stato spostato su rapporti bancari riconducibili a diversi soggetti economici di diritto cinese. Una catena di movimentazioni che, secondo l'accusa, avrebbe avuto lo scopo di rendere più difficile ricostruire l'origine e la destinazione finale delle somme.
Sequestrati anche immobili, una microcar e un motoscafo
Sulla base degli elementi raccolti, l'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo di oltre 5 milioni di euro, una cifra corrispondente al profitto dei reati tributari contestati: le imposte sui redditi e l'Iva che sarebbero state evase attraverso l'utilizzo della documentazione falsa, oltre al prezzo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il provvedimento è stato eseguito sui conti correnti delle società che avrebbero beneficiato del sistema fraudolento e, per equivalente, sui beni mobili e immobili riconducibili agli indagati.
Particolare attenzione è stata riservata alla posizione di quello che gli investigatori considerano il principale indagato, ritenuto gestore di fatto di diverse società cartiere. Attraverso ulteriori accertamenti, i finanzieri hanno individuato beni che sarebbero stati intestati a una società immobiliare priva di una reale consistenza economica: quattro immobili in provincia di Bergamo, una microcar e un motoscafo, per un valore complessivo di circa 600mila euro. Anche questi beni sono stati sottoposti a sequestro.