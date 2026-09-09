Ex Selca, il curatore Ducoli assolto dall’accusa di inquinamento ambientale

Il pm aveva chiesto una condanna a un anno e sei mesi: Ducoli ha sempre sostenuto di avere fatto quanto era nelle sue possibilità per affrontare l’emergenza ambientale

Pierpaolo Prati Giornalista 09 settembre 2026 2 ' di lettura

L'ex Selca a Berzo Demo - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti rifiuti tossici Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...