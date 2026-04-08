Ex Selca, c’è l’autorizzazione per il conferimento dei rifiuti in Germania

È arrivata in queste ore, dopo il via libera dal land dell'Assia, l’autorizzazione ufficiale che sblocca il conferimento dei rifiuti dell'area ex Selca di Berzo Demo verso l’impianto di smaltimento tedesco. Un risultato ottenuto grazie a una gestione degli adempimenti burocratici portata a termine in tempi record dagli uffici della Regione Lombardia.

Soddisfazione

Loading video... L'assessore regionale Giorgio Maione: «Abbattuta la burocrazia»

L’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Giorgio Maione, ha espresso profonda soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando come anche l’efficienza amministrativa sia stata la chiave per sbloccare una situazione complessa e attesa da tempo dalla comunità locale. «La rapidità con cui è stata gestita la pratica transfrontaliera ha permesso di evitare le lungaggini che spesso affliggono i grandi progetti di bonifica e ripristino ambientale.

Quando il sistema pubblico funziona, i risultati si vedono», ha dichiarato l'assessore Giorgio Maione.

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«Abbiamo lavorato con determinazione per completare i passaggi burocratici nel minor tempo possibile – ha aggiunto l’assessore –. La nostra priorità è ridare vita ai territori, garantendo sicurezza ambientale e nuove prospettive di sviluppo. L’assenso arrivato dalla Germania è il "semaforo verde” che aspettavamo per procedere spediti. Da oggi ogni giorno è quello buono per far partire il primo camion».