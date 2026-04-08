Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValcamonica

Ex Selca, c’è l’autorizzazione per il conferimento dei rifiuti in Germania

L’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Giorgio Maione: «Possono partire i primi mezzi con le scorie»
Loading video...
Rifiuti ex Selca, la Germania ha detto si
AA

È arrivata in queste ore, dopo il via libera dal land dell'Assia, l’autorizzazione ufficiale che sblocca il conferimento dei rifiuti dell'area ex Selca di Berzo Demo verso l’impianto di smaltimento tedesco. Un risultato ottenuto grazie a una gestione degli adempimenti burocratici portata a termine in tempi record dagli uffici della Regione Lombardia.

Soddisfazione

Loading video...
L'assessore regionale Giorgio Maione: «Abbattuta la burocrazia»

L’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Giorgio Maione, ha espresso profonda soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando come anche l’efficienza amministrativa sia stata la chiave per sbloccare una situazione complessa e attesa da tempo dalla comunità locale. «La rapidità con cui è stata gestita la pratica transfrontaliera ha permesso di evitare le lungaggini che spesso affliggono i grandi progetti di bonifica e ripristino ambientale.
Quando il sistema pubblico funziona, i risultati si vedono», ha dichiarato l'assessore Giorgio Maione.

«Abbiamo lavorato con determinazione per completare i passaggi burocratici nel minor tempo possibile – ha aggiunto l’assessore –. La nostra priorità è ridare vita ai territori, garantendo sicurezza ambientale e nuove prospettive di sviluppo. L’assenso arrivato dalla Germania è il "semaforo verde” che aspettavamo per procedere spediti. Da oggi ogni giorno è quello buono per far partire il primo camion».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ex SelcaGiorgio MaioneBerzo Demo
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario