Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGDB+Valcamonica

Ex Selca: arrivano 10 milioni, partono le prime tonnellate di rifiuti

Ufficiale lo stanziamento dalla Regione, a giugno il primo convoglio di scorie per la Germania
Giuliana Mossoni
Alcuni dei rifiuti collocati all’interno della ex Selca
Alcuni dei rifiuti collocati all’interno della ex Selca

La notizia era già stata annunciata un mese fa, ma ieri, a Milano, è arrivata l’ufficialità: la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione con il Comune di Berzo Demo per lo stanziamento di dieci milioni utili a rimuovere i rifiuti presenti nell’area dell’ex Selca. Si tratta di risorse provenienti dai fondi di coesione dell’Unione europea, che verranno stanziati in parte sul triennio 2026-2028. Serviranno per trasportare una quantità ingente dei 37.500 metri cubi di scorie di fonderia in Assia, in Germania, dove varranno smaltiti.

A giugno

Una porzione, la prima, verrà portata via con tutta probabilità a giugno, utilizzando i 2,1 milioni messi a disposizione dalla curatela fallimentare della Selca. Soldi che si aggiungono ad altri, già impegnati, ovvero due milioni da precedenti finanziamenti regionali, uno dai canoni idrici e 3,9 dai Fondi dei Comuni confinanti, stanziati il 9 aprile.

Un pacchetto che consentirà una rimozione massiccia dei rifiuti, ma solo al termine delle procedure di affidamento si capirà se le somme saranno sufficienti per una bonifica completa o se serviranno ulteriori integrazioni più contenute (una stima approssimativa parla di una necessità di 24 milioni). A occuparsi del trasporto, su incarico della curatela, sarà la società Geiger di Agnosine, che ha subappaltato a un’impresa di Breno.

Traguardo

«L’approvazione della delibera – afferma l’assessore all’Ambiente Giorgio Maione – segna un traguardo storico per Berzo Demo e per l’intera Valle. Con questi dieci milioni la Regione dimostra la volontà di risanare una ferita ambientale che il territorio attende da decenni. Non si tratta solo di una bonifica, ma di un atto di responsabilità verso i cittadini e un ecosistema montano che merita la soluzione del problema».

Soddisfatto il sindaco Giamba Bernardi: «Il lavoro congiunto tra Comune e Regione sta dando i suoi frutti, non limitandosi a reperire i fondi, ma anche sulla parte operativa. Ci vorranno non meno di tre anni per portare via tutto e dovremo essere sempre attenti e pronti a risolvere gli eventuali problemi che sorgeranno». Ma per l’area ex Selca si annunciano altre novità e nuovi interessi: per ora, bocche cucite.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ambienterifiutiscorieex SelcabonificaBerzo Demo

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
SponsorizzatoBanca Valsabbina, risultati in crescita e la prossimità come cardineBanca Valsabbina, risultati in crescita e la prossimità come cardine
Parità di genere e gender gap: il 29 aprile l’incontro di GdB&Futura Parità di genere e gender gap: il 29 aprile l’incontro di GdB&Futura

Nella sede di Btl l’incontro aperto al pubblico sull’empowerment femminile

ISCRIVITI
Il libro «Vincere al quadrato» in edicola con il GdBIl libro «Vincere al quadrato» in edicola con il GdB

Un manuale su benessere, leadership e gestione del capitale umano

Scopri di più