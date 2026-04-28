Ex Selca: arrivano 10 milioni, partono le prime tonnellate di rifiuti

Leggi anche Ex Selca, via libera della Regione a 10 milioni per la bonifica

Un pacchetto che consentirà una rimozione massiccia dei rifiuti, ma solo al termine delle procedure di affidamento si capirà se le somme saranno sufficienti per una bonifica completa o se serviranno ulteriori integrazioni più contenute (una stima approssimativa parla di una necessità di 24 milioni). A occuparsi del trasporto, su incarico della curatela, sarà la società Geiger di Agnosine, che ha subappaltato a un’impresa di Breno.

Traguardo

«L’approvazione della delibera – afferma l’assessore all’Ambiente Giorgio Maione – segna un traguardo storico per Berzo Demo e per l’intera Valle. Con questi dieci milioni la Regione dimostra la volontà di risanare una ferita ambientale che il territorio attende da decenni. Non si tratta solo di una bonifica, ma di un atto di responsabilità verso i cittadini e un ecosistema montano che merita la soluzione del problema».

Soddisfatto il sindaco Giamba Bernardi: «Il lavoro congiunto tra Comune e Regione sta dando i suoi frutti, non limitandosi a reperire i fondi, ma anche sulla parte operativa. Ci vorranno non meno di tre anni per portare via tutto e dovremo essere sempre attenti e pronti a risolvere gli eventuali problemi che sorgeranno». Ma per l’area ex Selca si annunciano altre novità e nuovi interessi: per ora, bocche cucite.