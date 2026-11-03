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Ex oratorio femminile di Lograto, la Curia autorizza la vendita

Il ricavato sarà destinato alla riqualificazione dell’oratorio maschile. Don Sergio Merigo: «Vogliamo che mantenga una funzione sociale»
Alice Resconi
Via libera della Curia alla vendita dell'ex oratorio femminile
Via libera della Curia alla vendita dell'ex oratorio femminile

Si apre una nuova pagina per l’ex oratorio femminile di Lograto. È arrivato infatti il via libera della Curia diocesana alla vendita dell’immobile, una decisione maturata nel tempo dalla parrocchia Ognissanti.

Nuova vita

A spiegare le ragioni della scelta è il parroco, don Sergio Merigo, che richiama la necessità di ripensare complessivamente il patrimonio immobiliare parrocchiale, valutando quali edifici continuino a rappresentare una risorsa e quali, invece, abbiano perso ormai la propria funzione.

«Nel corso degli anni la parrocchia ha portato avanti numerosi interventi sui propri immobili, comprese opere di manutenzione ordinaria per conservarne il decoro e valorizzarli – sottolinea il parroco –. Non tutte le strutture, tuttavia, rispondono più alle esigenze della comunità: tra queste c’è anche l’ex oratorio femminile». Al mancato utilizzo dell’immobile si somma poi il suo progressivo deterioramento e spese fisse sempre più difficili da sostenere. «Le funzioni spirituali, educative, ricreative e aggregative dell’ex oratorio si sono progressivamente ridotte – continua don Sergio –. Questo luogo rimane legato alla memoria di generazioni di logratesi ma oggi non è più necessario per le attività pastorali. Inoltre non sarebbe per noi possibile una sua ristrutturazione per i costi che comporterebbe».

La decisione di procedere con la vendita è stata condivisa dal Consiglio degli affari economici e dal Consiglio pastorale parrocchiale. Prima di avviare l’iter, l’immobile è stato inoltre sottoposto a verifica di interesse culturale, ottenendo il riconoscimento del proprio valore storico. «I ricavi della vendita saranno destinati alla riqualificazione dell’oratorio maschile, oggi molto frequentato e cuore della vita pastorale della parrocchia – aggiunge il parroco –. L’obiettivo è investire sugli spazi che continuano a essere vissuti e che rispondono alle necessità attuali, senza disperdere risorse in strutture ormai poco utilizzate».

Stesse funzioni

Una decisione che guarda dunque al futuro e che non tralascia la riflessione sulla destinazione che potrà avere la struttura una volta cambiata proprietà. «Tra le possibili destinazioni immaginate ci sono una residenza o un centro diurno per anziani, uno spazio di aggregazione per i giovani oppure alloggi destinati a famiglie in difficoltà – conclude don Sergio –. L’auspicio della parrocchia è infatti che la vendita non comporti la perdita della funzione sociale del luogo»

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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