L’ex Cinema Astra diventa un negozio di orologi di lusso

La presentazione del progetto Fasoli Watch Store - © www.giornaledibrescia.it

Il nuovo Fasoli Watch Store, oltre 500 metri quadrati con 11 vetrine su strada, nascerà da un progetto di interior design curato dall’architetto Emanuele Vergine. «Per noi questa è una giornata di festa – ha detto David Quilleri –. L’ex Cinema Astra per noi è un luogo del cuore, ci siamo molto affezionati. Negli anni in molti ci hanno proposto progetti, ma mai nessuno ci ha convinto. Su questo invece non abbiamo mai avuto dubbi, siamo sicuri valorizzerà l’immobile a cui siamo molto affezionati».