L’ex Cinema Astra diventa un negozio di orologi di lusso

Tornerà a nuova vita, o meglio per riprendere il claim che lancia l’attesa, «risplenderà nuovamente» l’ex Cinema Astra. La famiglia Quilleri, storica proprietaria della sala bresciana, insieme alla famiglia Fasoli trasformerà gli spazi in un luogo per il commercio di lusso.
Il nuovo Fasoli Watch Store, oltre 500 metri quadrati con 11 vetrine su strada, nascerà da un progetto di interior design curato dall’architetto Emanuele Vergine. «Per noi questa è una giornata di festa – ha detto David Quilleri –. L’ex Cinema Astra per noi è un luogo del cuore, ci siamo molto affezionati. Negli anni in molti ci hanno proposto progetti, ma mai nessuno ci ha convinto. Su questo invece non abbiamo mai avuto dubbi, siamo sicuri valorizzerà l’immobile a cui siamo molto affezionati».
L’obiettivo, dichiarato da Massimo Fasoli, è quello di trasformare la zona fra via x Giornate e piazza Loggia in metri del lusso: «All’interno del Cinema Astra ci sarà la nostra orologeria – ha spiegato –, mentre nella storica sede, che stiamo ristrutturando, manterremo la gioielleria nostra e dei nostri partner storici. Tutto il resto, circa 4600 metri quadrati diventeranno un hotel a 5 stelle nel 2029. Un progetto a step che valorizzerà anche tutte le altre imprese commerciali: abbiamo analizzato e la nuova clientela porterà circa otto milioni di euro all’anno di introiti alle attività della zona».
Il progetto Fasoli Watch Store sarà pronto entro fine anno.