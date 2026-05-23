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L’ex asilo nido di Borgosatollo diventa la sede di Borgo Solidale

La riqualificazione grazie ai fondi del bando regionale ottenuti con un progetto anti spreco
Elena Bolpagni
La nuova sede di Borgo Solidale - © www.giornaledibrescia.it
La nuova sede di Borgo Solidale - © www.giornaledibrescia.it

Oggi, dalle 14 alle 19, Borgo Solidale aprirà i battenti per consentire al pubblico di visitare i nuovi spazi dell’associazione e per conoscerne da vicino le attività. Borgo Solidale nasce nel 2009 e tutt’oggi opera, in regime di convenzione con il Comune, per attività di distribuzione pacchi con beni di prima necessità, attività socio-assistenziali e culturali e servizio di trasporto disabili.

La novità? Grazie alla partecipazione al bando della Regione Ri.Circo.Lo, il Comune ha riqualificato e attrezzato l’ex asilo nido e messo la struttura a disposizione dell’associazione perché possa proseguire le attività tradizionali, consentendole inoltre di diventare Hub Solidale. Il bando, infatti, mirava alla «prevenzione della produzione rifiuti e implementazione dei sistemi di raccolta rifiuti finalizzati all’incremento di recupero di materia».

Hub solidale

«Da qui – afferma l’assessore all’ambiente e rifiuti Michela Coccoli – l’idea dell’Amministrazione comunale di presentare una proposta progettuale per la costituzione di un Hub della solidarietà per contrastare lo spreco alimentare». Proposta pensata, condivisa con l’associazione Borgo Solidale, scritta, presentata e accettata. Così è nata BorgoHub Solidale, un centro di collettamento e smistamento di beni recuperabili e riutilizzabili, sottratti alla filiera dei rifiuti, ivi comprese le eccedenze alimentari.

Attraverso questa attività di prevenzione e recupero di alcune tipologie di beni, e in costante dialogo con altre realtà locali, Borgo Solidale contribuisce in maniera significativa a rispondere ai bisogni crescenti e a contrastare situazioni di povertà presenti a Borgosatollo.

La nuova sede

«Nella nuova sede di proprietà comunale in via Fusera e attraverso le risorse reperite con la partecipazione del Comune al Bando Ri.Circo.Lo – continua Coccoli – Borgo Solidale ha a disposizione un edificio in grado di accogliere idonee scaffalature e attrezzature frigorifere per l’immagazzinaggio, l’organizzazione, la conservazione e distribuzione di beni alimentari, oltre che di abbigliamento, pannolini, materiale scolastico, attrezzature; cose necessarie per far fronte alle situazioni di povertà presenti ed emergenti nel territorio comunale. Ma anche per dare nuova opportunità di utilizzo a beni ancora in buono stato, come avviene con il Centro del riuso recentemente inaugurato nell’isola ecologica e col quale Borgo Solidale ha già attiva una collaborazione. Entrambi accessibili a chiunque sia residente nel nostro paese, in un’ottica di economia circolare».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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ex asilo nidoBorgo SolidaleantisprecoBorgosatollo
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