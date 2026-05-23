L’ex asilo nido di Borgosatollo diventa la sede di Borgo Solidale

Oggi, dalle 14 alle 19, Borgo Solidale aprirà i battenti per consentire al pubblico di visitare i nuovi spazi dell’associazione e per conoscerne da vicino le attività. Borgo Solidale nasce nel 2009 e tutt’oggi opera, in regime di convenzione con il Comune, per attività di distribuzione pacchi con beni di prima necessità, attività socio-assistenziali e culturali e servizio di trasporto disabili.

La novità? Grazie alla partecipazione al bando della Regione Ri.Circo.Lo, il Comune ha riqualificato e attrezzato l’ex asilo nido e messo la struttura a disposizione dell’associazione perché possa proseguire le attività tradizionali, consentendole inoltre di diventare Hub Solidale . Il bando, infatti, mirava alla «prevenzione della produzione rifiuti e implementazione dei sistemi di raccolta rifiuti finalizzati all’incremento di recupero di materia».

Hub solidale

«Da qui – afferma l’assessore all’ambiente e rifiuti Michela Coccoli – l’idea dell’Amministrazione comunale di presentare una proposta progettuale per la costituzione di un Hub della solidarietà per contrastare lo spreco alimentare». Proposta pensata, condivisa con l’associazione Borgo Solidale, scritta, presentata e accettata. Così è nata BorgoHub Solidale, un centro di collettamento e smistamento di beni recuperabili e riutilizzabili, sottratti alla filiera dei rifiuti, ivi comprese le eccedenze alimentari.

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Attraverso questa attività di prevenzione e recupero di alcune tipologie di beni, e in costante dialogo con altre realtà locali, Borgo Solidale contribuisce in maniera significativa a rispondere ai bisogni crescenti e a contrastare situazioni di povertà presenti a Borgosatollo.

La nuova sede

«Nella nuova sede di proprietà comunale in via Fusera e attraverso le risorse reperite con la partecipazione del Comune al Bando Ri.Circo.Lo – continua Coccoli – Borgo Solidale ha a disposizione un edificio in grado di accogliere idonee scaffalature e attrezzature frigorifere per l’immagazzinaggio, l’organizzazione, la conservazione e distribuzione di beni alimentari, oltre che di abbigliamento, pannolini, materiale scolastico, attrezzature; cose necessarie per far fronte alle situazioni di povertà presenti ed emergenti nel territorio comunale. Ma anche per dare nuova opportunità di utilizzo a beni ancora in buono stato, come avviene con il Centro del riuso recentemente inaugurato nell’isola ecologica e col quale Borgo Solidale ha già attiva una collaborazione. Entrambi accessibili a chiunque sia residente nel nostro paese, in un’ottica di economia circolare».