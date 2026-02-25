Giornale di Brescia
﻿CronacaSebino e Franciacorta

Cibo, vino e cultura: torna il Festival di Primavera in Franciacorta

L’appuntamento che unisce enogastronomia e tradizione è in programma sabato 14 e domenica 15 marzo: calendario ricco di iniziative
Franciacorta e ostriche, abbinamento sempre più apprezzato - Foto Jacopo Salvi
Franciacorta e ostriche, abbinamento sempre più apprezzato - Foto Jacopo Salvi
La Franciacorta ospita la terza edizione del Festival di Primavera, in programma sabato 14 e domenica 15 marzo 2026: un fine settimana che unisce cultura, enogastronomia e tradizione attraverso un calendario ricco di iniziative, guidando il pubblico alla conoscenza del territorio in modo autentico e coinvolgente. Tre i filoni principali dell’edizione 2026: cibo, cultura e vino.

Gastronomia

Sul fronte gastronomico, 16 chef del territorio firmeranno interpretazioni inedite capaci di mettere in dialogo la tradizione culinaria locale con un’ospite d’eccezione: l’Ostrica Marennes - Oléron IGP, eccellenza europea scelta come filo conduttore dell’edizione 2026. Creazioni pensate in esclusiva per il Festival offriranno una lettura contemporanea dell’incontro tra identità locale e materia prima internazionale, valorizzando con tasting sensoriali guidati dal sommelier Artur Vaso presso la sede del Consorzio, l’abbinamento tra ostrica e Franciacorta, sempre più apprezzato per equilibrio ed eleganza.

Cultura

Il programma culturale accompagnerà, invece, i visitatori alla scoperta dei luoghi simbolo della zona, attraverso percorsi guidati, itinerari narrativi ed eventi ospitati nelle cantine e in altri spazi storici. Un racconto immersivo che intreccia storia, architettura e tradizioni, offrendo uno sguardo approfondito sul patrimonio culturale franciacortino. Grazie alla collaborazione con il Gruppo Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano) Sebino e Franciacorta, anche in questa edizione saranno accessibili itinerari culturali inediti e aperture straordinarie dedicate al patrimonio storico-artistico del territorio, con visite accompagnate presso il Centro storico di Erbusco, il Castello Convento e Palazzo Pelizzari a Capriolo, e Palazzo Monti della Corte a Nigoline.

L’iniziativa

L’inaugurazione ufficiale del Festival di Primavera si terrà giovedì 12 marzo a Brescia alle 18 presso il Teatro Grande di Brescia, con «Il Futuro dei Luoghi. Identità, visione e responsabilità culturale», un dialogo pubblico dedicato al valore dei territori come spazi culturali vivi: non solo luoghi geografici o produttivi, ma comunità che generano identità, visione e futuro. Il talk intende esplorare come i territori possano diventare motori di senso e responsabilità condivisa, capaci di coniugare memoria e innovazione, radici e progettualità. L’incontro sarà moderato da Dario Maltese, giornalista e volto noto dell’informazione televisiva, che guiderà il dialogo tra i relatori in un confronto dinamico e intergenerazionale.

Al seguente link è possibile consultare il calendario completo degli appuntamenti del Festival di Primavera e prenotare la propria partecipazione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
FranciacortaFestival di PrimaveraErbusco
