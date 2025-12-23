Giornale di Brescia
﻿CronacaGarda

La banda del bancomat colpisce ancora, botto alla Btl di Soiano

Roberto Manieri
L’esplosione violentissima è stata a un quarto alle 6 di questa mattina, in Piazza Don Vantini. Grossi danni alla filiale
  • I bancomat di Soiano assaltato dalla banda
    I bancomat di Soiano assaltato dalla banda - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
La banda specializzata negli assalti ai bancomat ha colpito nuovamente nella notte. Anzi, per essere precisi, l'esplosione è stata registrata a un quarto alle 6 di questa mattina. Il fatto è accaduto a Soiano in Piazza Don Vantini ai danni della filiale Btl.

Il colpo

L'esplosione è stata violentissima tanto che i danni si sono estesi dallo sportello bancomat anche a buona parte dell'Agenzia. Sul posto indagano i Carabinieri della compagnia di Salò. Secondo le prime informazioni ad agire sarebbe stata una batteria composta da tre a cinque persone: dopo aver oscurato le telecamere hanno posizionato la marmotta all'interno del bancomat in cui era stata forzata la saracinesca di uscita delle banconote.

Quindi l'accensione della miccia e la potente esplosione che ha divelto l'intero meccanismo provocando come detto danni veramente pesanti. Al punto che i tecnici dell'Arma stanno valutando se effettivamente i malviventi siano riusciti a sottrarre le cassette con le banconote o se le stesse, per effetto della potente esplosione, si siano deformate e incastrate nella struttura meccanica dello sportello Atm.

Telecamere e targhe

Al vaglio degli inquirenti anche le immagini di videosorveglianza della banca e delle aziende limitrofe alla zona. In questo momento diverse pattuglie dei Carabinieri sarebbero alla ricerca di un'auto che sarebbe stata individuata sia come modello che colore. Ovviamente l'ipotesi è che le targhe siano state sostituite e siano provento di furto fatto in un’altra provincia.

Argomenti
bancomatesplosionebandaSoiano del Lago
