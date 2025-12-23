La banda del bancomat colpisce ancora, botto alla Btl di Soiano
- I bancomat di Soiano assaltato dalla banda - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
- I bancomat di Soiano assaltato dalla banda - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
- I bancomat di Soiano assaltato dalla banda - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
- I bancomat di Soiano assaltato dalla banda - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
- I bancomat di Soiano assaltato dalla banda - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
La banda specializzata negli assalti ai bancomat ha colpito nuovamente nella notte. Anzi, per essere precisi, l'esplosione è stata registrata a un quarto alle 6 di questa mattina. Il fatto è accaduto a Soiano in Piazza Don Vantini ai danni della filiale Btl.
Il colpo
L'esplosione è stata violentissima tanto che i danni si sono estesi dallo sportello bancomat anche a buona parte dell'Agenzia. Sul posto indagano i Carabinieri della compagnia di Salò. Secondo le prime informazioni ad agire sarebbe stata una batteria composta da tre a cinque persone: dopo aver oscurato le telecamere hanno posizionato la marmotta all'interno del bancomat in cui era stata forzata la saracinesca di uscita delle banconote.
Quindi l'accensione della miccia e la potente esplosione che ha divelto l'intero meccanismo provocando come detto danni veramente pesanti. Al punto che i tecnici dell'Arma stanno valutando se effettivamente i malviventi siano riusciti a sottrarre le cassette con le banconote o se le stesse, per effetto della potente esplosione, si siano deformate e incastrate nella struttura meccanica dello sportello Atm.
Telecamere e targhe
Al vaglio degli inquirenti anche le immagini di videosorveglianza della banca e delle aziende limitrofe alla zona. In questo momento diverse pattuglie dei Carabinieri sarebbero alla ricerca di un'auto che sarebbe stata individuata sia come modello che colore. Ovviamente l'ipotesi è che le targhe siano state sostituite e siano provento di furto fatto in un’altra provincia.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.