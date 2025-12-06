Travagliato, fanno esplodere il bancomat: colpo da 61mila euro

Colpo nella notte al bancomat del Credito bergamasco di Travagliato. La banda criminale – stando alle prime ricostruzioni erano almeno in tre persone – è arrivata sul posto, in piazza Libertà, a bordo di un’auto e pochi secondi dopo ha fatto esplodere lo sportello della banca con la solita «marmotta».

Dopo aver rubato il denaro – quantificato in più di 61mila euro – sono risaliti in auto e sono scappati a tutta velocità. Poco dopo, a quanto risulta dalle indagini, avrebbero effettuato un altro colpo nel Mantovano, a Guidizzolo.

Sul caso indagano i carabinieri di Travagliato, intervenuti questa notte sul posto insieme ai colleghi della Radiomobile della Compagnia di Chiari e della stazione di Erbusco.