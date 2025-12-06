Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

Travagliato, fanno esplodere il bancomat: colpo da 61mila euro

Simone Bracchi
Nel mirino uno sportello del Credito bergamasco. La banda avrebbe poi colpito nel Mantovano, a Guidizzolo
I carabinieri davanti al bancomat fatto esplodere dalla banda
I carabinieri davanti al bancomat fatto esplodere dalla banda
AA

Colpo nella notte al bancomat del Credito bergamasco di Travagliato. La banda criminale – stando alle prime ricostruzioni erano almeno in tre persone – è arrivata sul posto, in piazza Libertà, a bordo di un’auto e pochi secondi dopo ha fatto esplodere lo sportello della banca con la solita «marmotta».

Dopo aver rubato il denaro – quantificato in più di 61mila euro – sono risaliti in auto e sono scappati a tutta velocità. Poco dopo, a quanto risulta dalle indagini, avrebbero effettuato un altro colpo nel Mantovano, a Guidizzolo.

Sul caso indagano i carabinieri di Travagliato, intervenuti questa notte sul posto insieme ai colleghi della Radiomobile della Compagnia di Chiari e della stazione di Erbusco.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
bancomatfurtobancaladriTravagliato
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario