Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaItalia e Estero

L'esperto: «Le prossime 24-48 ore le più delicate per papa Leone»

Il pontefice è stato operato per asportare un tumore maligno al polmone: «Fondamentale esito istologico per eventuali trattamenti, ipotizzabile uscita in 5-6 giorni»
Una donna in preghiera per il papa - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Una donna in preghiera per il papa - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

L'adenocarcinoma polmonare che ha colpito papa Leone XIV è la forma più comune di tumore maligno al polmone. Dopo l'intervento di asportazione del tumore al Policlinico Gemelli, «le prossime 24-48 ore saranno le più delicate per stabilire il decorso, ma i primi elementi del bollettino diffuso dopo l'operazione indicano che l'intervento chirurgico è andato bene e si può ipotizzare una rapida ripresa».

Così Doardo Mercadante, direttore dell'Unità operativa complessa di Chirurgia toracica all'Irccs Ifo Istituto nazionale tumori Regina Elena di Roma: «È ipotizzabile che, in assenza di mutamenti del quadro generale, il papa possa lasciare l'ospedale in 5-6 giorni».

«Si tratta di un tumore maligno e sarà ora importante anche avere informazioni precise sullo stato dei linfonodi asportati insieme al tumore, oltre che sul profilo molecolare del tumore stesso. Questo – aggiunge Mercadante –, consentirà di capire infatti se la particolare tipologia di tumore sia sensibile ad alcune terapie piuttosto che ad altre. In base a queste informazioni ed alla valutazione istologica dei linfonodi si valuterà se il papa avrà bisogno anche di una terapia aggiuntiva, dopo l'intervento chirurgico, ovvero di una terapia adiuvante come la chemioterapia, l'immunoterapia o una terapia biologica, oppure se sarà stato sufficiente l'intervento chirurgico al quale potranno seguire solo dei controlli nei prossimi 5 anni».

Il fatto che dopo l'intervento sia stato portato subito in stanza, aggiunge l'esperto, «è ovviamente positivo e indica che non vi sono stati problemi nel risveglio dall'anestesia»,

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
malattia papa LeonePapa Leone XIVRoma
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...