Precipita vicino alle cascate di Piovere, morto un escursionista

Missione in corso a Tignale per recuperare una guida austriaca deceduta dopo essere precipitata per 50 metri

1 ' di lettura

Elisoccorso in volo - © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci Missione in corso a Tignale, nelle vicinanze delle cascate di Piovere, dove la macchina dei soccorsi sta cercando di recuperare una guida austriaca deceduta dopo essere precipitata per 50 metri, all’altezza di una cascata. Insieme ad una comitiva A quanto risulta ill 38enne si trovava insieme a una comitiva di turisti stranieri mentre affrontavano uno dei percorsi di canyoning della zona. Sono ancora in corso gli accertamenti per capire cosa abbia provocato la caduta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, il Soccorso alpino, i carabinieri della Compagnia di Salò e anche l'elisoccorso del 118. L'allarme è stato lanciato poco dopo mezzogiorno, ma le operazioni sono molto complesse. L’ultimo incidente in montagna a inizio mese Solo una decina di giorni fa si è registrato l’ultimo incidente in montagna in ordine di tempo nel Bresciano. Un escursionista di 67 anni, Roberto Baccanelli, è morto precipitando sopra il lago d’Aviolo in Valcamonica. Era il 4 luglio e Baccanelli è stata l’ottava vittima da inizio anno.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti escursionistamontagnasoccorsiTignale