Precipita a 2.500 metri di quota sulla via del ritorno: chi era Roberto Baccanelli

Sergio Gabossi

Il 67enne morto ieri in un canalone ai piedi della Cima Aviolo era un alpinista esperto. Ieri era solo e nessuno ha assistito all’incidente. Si ipotizza anche un malore all’origine della caduta

Roberto Baccanelli aveva 67 anni, è morto precipitando per 50 metri ai piedi della Cima d'Aviolo - Foto Sergio Gabossi

L’ultima sua vetta in solitaria, Roberto Baccanelli, l’ha raggiunta ieri mattina verso le dieci e trenta. Ha mollato lo zaino ai piedi della croce di legno, ha fatto la solita telefonata scacciapensieri alla moglie Franca e, forse, ha affidato un pensiero e una preghiera alle sue montagne. Poi, la morte se l’è portato via sulla strada del ritorno: i soccorritori l’hanno trovato senza vita in un canalone a circa 2.500 metri di quota, ai piedi della Cima Aviolo, sul versante che scende verso il pa