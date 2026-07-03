A Erbusco torna il festival «Baffest» per ricordare Lorenzo Corioni

«Il momento migliore per piantare un albero…è vent’anni fa». Non è mai stato chiarito fino in fondo se il filosofo cinese Confucio abbia mai pronunciato questa frase, ma a Erbusco questo pare non essere mai stato un problema. Da undici anni, infatti, un’associazione pianta alberi in tutto il Bresciano, e oltre, per ricordare un figlio, un fratello, un amico andato via troppo presto.
La storia
Nella primavera 2015 Lorenzo Corioni, 23enne erbuschese e volontario di Legambiente, scompariva in un incidente stradale nella vicina Rovato, mentre si recava al lavoro. Da allora, chi ha voluto bene al «Baffo» – questo il soprannome del ragazzo – ha deciso di spargerne i semi dentro la Franciacorta e non solo. Prima con un’associazione, «I Frattimi», e poi con una festa, la «Baffest – Festival nel bosco», che oggi e domani torna ad animare l’area verde di via La Marmora in frazione Zocco di Erbusco, il primo dei tanti «Bosco di Lorenzo» sorti negli anni, che – grazie alla collaborazione con Legambiente Lombardia – ha visto per ora la piantumazione di 5mila essenze.
Durante la due giorni sarà lanciata anche una campagna di crowdfunding online, per contribuire a piantumare nuovi alberi nel nome di Lorenzo. Nella giornata di apertura, oggi, verrà inoltre presentata la ricerca del dottorando in Agraria all’Università di Bologna, Federico Tonegatti, che ha messo nero su bianco l’impatto economico dell’attività erbuschese, «calcolando – spiega Giampiero Corioni, fratello di Lorenzo – che per ogni euro investito in alberi il ritorno sul territorio è quasi doppio, arrivando a 1,97 euro. Per questo intendiamo allargare il progetto anche al sostegno sul web, oltre che con la nostra Baffest, il momento dell’estate che aspettiamo tutto l’anno: quello in cui il Bosco di Lorenzo torna a riempirsi di musica, sorrisi e persone. Una festa per tutti dove si ride, si balla, si canta e si mangia insieme».
Il festival
La Baffest apre questa sera, venerdì 3, alle 18. In serata la musica live con dj Gruff, rapper e beatmaker che dagli anni ’90 ha attraversato la storia di gruppi come Sangue Misto, Casino Royale e Isola Posse All Stars (nella stessa sera anche dj Fakser e dj Lyo). Sabato, invece, spazio alle sonorità in levare tra ska, rocksteady e reggae degli Orobians, oltre a Dada, Marco Riva Arredamenti e al dj set trash conclusivo di Beppe Orizzonti. Sempre sabato, in cucina arriva anche lo spiedo, solo su prenotazione (377.2303434). L’ingresso alla Baffest è gratuito. Info sulle pagine social «I Frattimi».