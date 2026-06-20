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Erbusco, l’estate si accende e si sogna il nuovo palazzo della cultura

Approvato il piano per il restauro di palazzo Chizzola. Domenica il via ai concerti estivi
Daniele Piacentini
Palazzo Chizzola, investimento da 3 milioni per la nuova biblioteca © www.giornaledibrescia.it
Palazzo Chizzola, investimento da 3 milioni per la nuova biblioteca © www.giornaledibrescia.it

Più fondi per vivere l’estate a Erbusco in attesa che si completi l’iter per un sogno da anni nel cassetto, il recupero di palazzo Chizzola (ex Toscani), da adibire a biblioteca e centro culturale aperto a tutto il borgo della Franciacorta.

Il progetto

La Giunta comunale ha messo nero su bianco un passaggio forse decisivo dando il via al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la «conservazione, riqualificazione e valorizzazione» dell’edificio quattrocentesco in centro al paese, da tempo inutilizzato, proprio per «adibirlo a biblioteca e spazi culturali».

Il progetto, firmato dall’architetto Flavio Cassarino, prevede il recupero totale dei piani dello stabile, per trasferirvi la biblioteca oggi in piazza Castello e aprire altri spazi per associazioni ed eventi culturali. Costo totale stimato: 3 milioni di euro.

Una cifra importante per un ente locale di medie dimensioni come Erbusco, ma che l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Cavalleri ritiene di poter portare a termine, attraverso la richiesta al Pirellone con il bando «Valorizzazione del patrimonio culturale della Lombardia: progetti integrati della cultura 2026-2029», che prevede fino a un milione di euro per «progetti a base culturale, aumentando la fruizione di immobili di proprietà pubblica», anche attraverso il recupero e restauro, purché l’immobile sia nelle disponibilità del Comune. Tutte condizioni che sono presenti nel caso di palazzo Chizzola.

La storia

Lo storico casato bresciano dei Chizzola fece costruire il palazzo nel XV secolo, mantenendo la proprietà fino al XVII secolo. Da allora una lunga girandola di proprietà private, nobiliari e non, fino alla mossa del Comune di Erbusco, che nel 2018 ha acquisito l’area di via Verdi con l’obiettivo specifico di farne il centro culturale del paese, rivolto tanto ai residenti quanto ai turisti. In attesa di trasformare il sogno in realtà, con la risposta della Regione attesa per fine settembre, c’è un’estate da vivere ed Erbusco.

Estate 2026

Si punta, come da diversi anni, sugli eventi di qualità anche grazie a contributi comunali per un ammontare complessivo - tra privati, associazioni e parrocchie - di 40mila euro. In calendario: domani concerto con la banda Dino Magri, a cui replicherà il 28 giugno la Zocco Band. E ancora: gli appuntamenti di Rinascimento Culturale, la Festa dello sportivo e il concerto all’alba del 5 luglio. Informazioni, prenotazioni e altro ancora sul portale www.visiterbusco.it.

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