Erbusco, dopo tre mesi di lavori riapre l’ufficio postale

A quasi 100 giorni dalla chiusura per lavori ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Erbusco: completamente ristrutturato con soluzioni a basso impatto ambientale per rispondere ai nuovi servizi offerti dal progetto Polis, l’iniziativa di Poste Italiane che coinvolge 7mila uffici postali dei Comuni con meno di 15mila abitanti in Italia, ora «punta a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale fornendo i servizi della Pubblica Amministrazione ai cittadini».
Il nuovo ufficio
Il civico 53 di via Verdi, che dal 2018 ospita gli sportelli, torna così a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. I lavori realizzati negli ultimi mesi hanno visto la struttura rinnovata con nuovi arredi e colori nella sala dedicata alla clientela, una corsia per persone ipovedenti, soluzioni a basso impatto ambientale e un nuovo sistema di illuminazione a basso consumo energetico.
È stato inoltre realizzato uno sportello ribassato, postazione di servizio progettata per garantire l’accessibilità e il comfort alle persone in sedia a rotelle, a persone con disabilità motorie o a clienti di statura ridotta pensato per richiedere con maggiore. Grazie alla convenzione firmata da Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini di Erbusco possono richiedere o rinnovare in Posta il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in Questura a Brescia e la possibilità di riceverlo a domicilio.
Nell’ufficio postale sono inoltre disponibili i certificati anagrafici e i servizi Inps, tra cui il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello «Obis M», il certificato annuale della pensione rilasciato dall’Inps che riassume tutti i dati economici e previdenziali dell’assegno in pagamento, utile anche ai fini della dichiarazione dei redditi. «Attraverso Polis – spiegano da Poste Italiane – si conferma la missione al servizio del sistema Paese e il valore della capillarità, elemento fondante del proprio modo di fare impresa, in controtendenza rispetto al progressivo abbandono dei territori».
Tempi e costi
I lavori all’Ufficio di Erbusco erano iniziati a luglio, con una previsione di spesa di circa 33mila euro. La riapertura era inizialmente prevista per l’1 settembre, slittata di un mese non senza qualche malumore. A lamentarsi erano stati in particolare gli anziani e le persone senza un mezzo privato, imprescindibile per recarsi alla sede sostitutiva, nella frazione Calino di Cazzago San Martino, distante circa 7 chilometri di strada, compresi tratti particolarmente trafficati, come la direttrice che conduce verso il lago d’Iseo. Ora i disagi sono finiti e le Poste di Erbusco hanno riaperto i battenti con più servizi e locali più accoglienti rispetto al recente passato.